THREE OF US . In anteprima a Firenze il 7 novembre

Una scena di "Three of Us"



03/11/2017, 13:12

Il tema dell'accoglienza dei rifugiati politici nel nostro paese e la loro integrazione è al centro del documentario T"", di, che sarà presentato in anteprima martedì 7 novembre 2017 al cinema La Compagnia di Firenze.Prodotto dalla società toscana Alfea Cinematografica, il documentario racconta l'esperienza di alcuni ragazzi rifugiati politici in Italia, ai quali è stata proposta l'attività teatrale come strumento di integrazione con i loro coetanei residenti. Le esperienze dei laboratori teatrali afferenti al progetto europeo 'NiCeR' (New approach to strengthen the Cultural Integration of young Refugees), in partenariato europeo coordinato dal Ciofs-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale), si sono svolte, nel corso di due anni, nelle città di Roma, Molenbeek St. Jean, Liverpool, Siviglia, Berlino, Nicosia e Timisoara, coinvolgendo circa 200 tra ragazzi e ragazze rifugiati, politici e non. Tre di queste sono andate a comporre il documentario "".Obiettivo del progetto, abbattere i principali ostacoli che incontrano rifugiati e richiedenti asilo nei luoghi nei quali sono accolti, come incomprensioni linguistiche e culturali, atteggiamenti discriminatori e in generale di scarsa apertura. Tutte problematiche che si vanno ad aggiungere all’impatto psicologico che queste persone, sradicate dalle proprie città di origine, incontrano nella vita loro quotidiana e alle difficoltà buorcratiche per l’ottenimento dell’asilo. La conoscenza reciproca non può che favorire il processo d'ingegrazione: da qui l’idea di puntare sul coinvolgimento dei giovani rifugiati in una serie di attività culturali legate al teatro.Martedì 7 novembre, al Cinema La Compagnia, l'evento inizia alle 17.00, con la presentazioneal pubblico e alla stampa dei risultati del progetto NiCeR. Alle 18.00, in programma laproiezione del documentario "", alla quale seguirà l'incontro con alcuni giovani rifugiati, che hanno preso parte al progetto, provenienti dalla Guinea, Costa d’Avorio, insieme alla testimonianza di alcuni ragazzi italiani. Sarà presente il regista del docu-film, Mauro Maugeri, Alberto Gabrielli di Alfea Cinematografica, e i partner istituzionali del progetto.L'incontro sarà inoltre un'occasione per presentare il Vademecum di Educazione Interculturale ed una Guida Pedagogica, a sostegno degli insegnanti, per affrontare i temi legati all’asilo politico, al razzismo e alla discriminazione: un materiale informativo, dedicato anche a chi opera nella scuola, che sarà scaricabile dal sito NiCeR nei giorni seguenti la presentazione.