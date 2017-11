ALICE NELLA CITTA' XV - Due film in concorso ed Il Terzo Segreto di Satira con "Si Muore Tutti Democristiani"

"Menina" di Cristina Pinheiro



02/11/2017, 16:51

Il 3 novembre arriva Menina, primo film in concorso di domani alle ore 9.30 in 3Google Cinema Hall per le scuole, regia di Cristina Pinheiro. Protagonista è Luisa Palmeira, ha 8 anni e vive in Francia. I suoi genitori, di origine portoghese, sono fuggiti dal loro paese a causa della dittatura. Madre analfabeta, padre alcolizzato, ma agli occhi pieni di immaginazione della bambina restano genitori speciali.Wonder evento speciale con la proiezione per le scuole in Sala Sinopoli alle ore 11.00. Il Film di Stephen Chbosky (Noi siamo infinito) con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay tratto dall’omonimo best seller di R.J. Palacio che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo (edito in Italia da Giunti Editore), racconta la commovente storia di August Pullman detto Auggie, affetto dalla sindrome di Treacher Collins, del suo primo anno di scuola e di come grazie al suo coraggio e alla gentilezza troverà il suo posto nel mondo. Julia Roberts e Owen Wilson danno il volto a Nate e Isabel, i coraggiosi genitori di Auggie mentre Jacob Tremblay, il cui nome è ormai famigliare per la sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson in Room, interpreta August Pullman. Wonder è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.Alle11.30 in 3EGoogle Cinema Hallè la volta della proiezione riservata alle scuole di And Then I go per la regia di Vincent Grashaw. Ispirato ai fatti di Columbine e tratto dall’acclamato romanzo di Jim Shepard Project X, il film è uno sguardo crudo sull’adolescenza, che esplora il modo in cui i forti legami e la ricerca di appartenenza possano diventare una questione di vita o di morte." opera prima di Ása Helga Hjörleifsdóttir verrà presentato inalle ore 18.30 al Cinema Admiral. Siamo in Islanda, ai giorni nostri. Sòl, nove anni, viene mandata in campagna dai parenti, distante da casa, per un lavoro estivo che la faccia crescere. Qui la natura sembra sconfinata, gli animali pieni di sentimenti ma la gente è dura. Ad eccezione del misterioso contadino Jòn che, come lei, preferisce le parole alle persone. Un’estate che per la protagonista rappresenterà il passaggio alle torbide acque dell’età adulta e agli aspetti più selvaggi che risiedono in ognuno di noi.Il collettivopresenterà domani, ad, la sua opera d’esordioalle ore 20.30 al Cinema Admiral. La storia ha come sfondo un’Italia in crisi nella quale si delinea il percorso lavorativo di tre amici e colleghi.Programma di Venerdì 3 novembre9.15 I MAXXIproiezione stampa Si Muore tutti Democristiani di Il Terzo Segreto Di Satira ‘8911.30 I AuditoriumRed Carpet MeninaTalent Cristina PINHEIRO12.00 I Casa Aliceconferenza stampa MeninaTalent Cristina PINHEIRO – (proiezione stampa 2 novembre I 9.15 I MAXXI)15.00 I 3EGoogle Cinema Hall Proiezione stampa, pubblico e accreditati And Then I Go di Vincent Grashaw 99’ preceduto dal corto Una Serata Speciale F. Zampaglione17.00ICinema AdmiralProiezione stampa, pubblico e accreditati Porcupine Lake di Ingrid Veninger 85’18.30 I Cinema AdmiralProiezione stampa, pubblico e accreditati The Swan di Ása Helga Hjörleifsdóttir 92’20.30 I Cinema AdmiralProiezione stampa, pubblico e accreditati Si MuoreTutti Democristiani di II Terzo Segreto di Satira, Preceduto dal corto Flavio di G. Regini 10’22.30I Cinema AdmiralProiezione Stampa, pubblico e accreditati My Friend Dahmerdi Marc Meyers 107’