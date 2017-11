IL DEMONE DI LAPLACE - Quattro premi allo Screamfest Horror Film Festival

Una scena del film "Il Demone di Laplace"



02/11/2017, 16:11

Dopo il successo di pubblico e di critica al2017 di Montréal e all’2017 di Parigi, il film italiano Il Demone di Laplace (The Laplace’s Demon) trionfa negli Stati Uniti, vincendo quattro skull awards allodi Los Angeles, da molti considerato come il “Sundance dell’Orrore”. Giunto quest’anno alla sua 17ª edizione, lo Screamfest è il più grande evento cinematografico per il genere horror negli USA e si è tenuto presso il prestigioso TCL Chinese 6 Theatres di Hollywood." è un lungometraggio indipendente diretto dae realizzato nell’arco di oltre sette anni di lavoro. Partendo dal quesito del matematico e fisico francese Pierre Simon Laplace legato al determinismo e ad un ipotetico mondo dominato dalle leggi della meccanica classica, il film sviluppa una trama avvincente e ricca di tensione.Otto persone rimangono bloccate in una villa isolata in mezzo al mare. Qui si imbattono in un modellino in scala della villa stessa, sul quale otto pedoni semoventi riproducono in tempo reale ogni loro spostamento. È quindi possibile prevedere il futuro di ogni avvenimento?Il film, ispirato ad alcuni grandi classici del cinema americano, recupera, oltre a una fotografia in bianco e nero dai forti contrasti e a musiche dalle sonorità antiche, anche alcune soluzioni tecniche utilizzate all’epoca, come il fondale retroproiettato, combinandole con gli strumenti contemporanei della Computer Grafica. Il risultato è un’opera dal look insolito e dalle atmosfere uniche.Già premiato con un Audience Award (Silver Prize - Most Innovative Feature Film) al Fantasia International Film Festival 2017, il lungometraggio italiano ha ricevuto dalla giuria dello Screamfest i seguenti riconoscimenti:: Duccio Giulivi: Ferdinando D’Urbano: Giordano Giulivi, Alessandro Zonfrilli: Giordano Giulivi