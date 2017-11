LUCCA COMICS & GAMES 2017 - Il programma dell'Area Movie del 3 novembre

02/11/2017, 15:29

Nella giornata di venerdì 3 novembre, evento clou dell’dia cura di QMI, sarà The Walking Dead Event – Incontro con Robert Kirkman (ore 12.30, Cinema Astra).Il fumettista americano, creatore della saga a fumetti “The Walking Dead” (pubblicata in Italia da SaldaPress), da cui è stata tratta la popolare serie televisiva in esclusiva su FOX (Sky, 112), sarà infatti per la prima volta in Italia ospite di Lucca Comics & Games. Per celebrare la sua presenza Fox Networks Group porta a Lucca la première internazionale dello speciale THE WALKING DEAD: THE JOURNEY SO FAR: un’occasione per festeggiare Robert Kirkman, autore della serie culto che ha reso gli zombie delle celebrità internazionali, arrivata al 100° episodio con l’avvio dell’ottava stagione inedita. The Walking Dead: The Journey So Far è uno speciale TV movie che ripercorre le tappe fondamentali della serie nel corso degli anni e al quale hanno partecipato tutti i componenti passati e presenti del cast di The Walking Dead. Il prodotto è andato in onda solo in USA su AMC ed è inedito per tutti i fan europei. Robert Kirkman parteciperà all’evento e sarà il protagonista di un incontro con i fan.Ancora al cinema Astra, alle ore 11, un altro imperdibile appuntamento: l’anteprima di Never Ending Man: Hayao Miyazaki, il documentario sul genio creativo che ha rivoluzionato la storia dell’animazione mondiale che sarà nei cinema italiani solo il 14 novembre nell’ambito della stagione degli anime al cinema di Nexo Digital e Dynit.Rai4 torna a Lucca Comics & Games con un evento speciale dedicato a Doctor Who, intramontabile classico della fantascienza marcato BBC. Alle ore 18, al cinema Astra, saranno proiettati in anteprima lo speciale natalizio del 2016 Il ritorno del Dottor Mysterio e, a seguire, il primo episodio della decima stagione intitolato Il pilota. La serie fantascientifica più longeva della storia della tv tornerà sugli schermi di Rai4 con la nuova stagione, in prima visione assoluta, a partire dal 25 dicembre.Tra gli altri appuntamenti di venerdì 3 novembre: dalle 15.00 fino le 18.00 allo Stand Infinity (Loggiato Pretorio), speciale manicure ispirata alla serie tv Claws e Make Up Artist per trasformarsi in supereroe; alle ore 15.30 al Cinema Astra, l’anteprima di The Long Road Home (National Geographic); alle ore 18.00 all’Auditorium San Girolamo, I 400 calci presentano il Terzo convegno mondiale del Cinema di Menare. Interverranno: Nanni Cobretti, Jackie Lang, Luotto Preminger, Quantum Tarantino, George Rohmer, Jean-Claude Van Gogh e Darth Von Trier; ore 20.30 c/o Cinema Centrale, Warner Movies presenta Iconic Movies, uno dei film dell’omonimo progetto curato dalla divisione Digital Distribution di Warner Bros. Il film è stato scelto dai fan tra una selezione di titoli WB tramite sondaggio sul gruppo.Per finire, alle ore 21.00, di nuovo al cinema Astra, Sharknado 5: Global Swarming (Minerva, USA, 90’), introdotto da Nanni Cobretti di I 400 calci.