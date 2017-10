LA PRIMA META - Debutto americano per il film sulla squadra di rugby del carcere di Bologna

La Prima Meta



31/10/2017, 16:48

" è stato selezionato, insieme a sole altre quattro opere documentarie, al prestigioso festivalDopo il debutto italiano al Festival dei Popoli a Firenze, quello europeo al Festival Internazionale "Visions du réel International Film Festival" a Nyon, il film della bolognese Enza Negroni varca l’Oceano e arriva negli Stati Uniti nell’ambito della 27esima edizione del festival che da anni è impegnato a far conoscere e apprezzare il cinema italiano all’estero, contribuendo ad aumentare l’interesse per il cinema nostrano e proponendo sempre una programmazione varia e di qualità.farà tappa in diverse città americane, tra cui San Francisco, dove il 10 novembre (ore 14.15) presso il Vogue Theatre in collaborazione con il Festival dei Popoli di Firenze, sarà proiettato "", film lungometraggio su Giallo Dozza, la squadra di rugby della Casa Circondariale Dozza di Bologna.Protagonista del film documentario, è dunque la squadra Giallo Dozza formata da 40 detenuti di nazionalità diverse, con pene da 4 anni all’ergastolo, senza precedenti esperienze rugbistiche. La squadra è iscritta al campionato ufficiale F.I.R. di serie C2 sotto la guida del tenace coach. Con l’arrivo di tre giovani detenuti, il film segue le vicende dei Giallo Dozza nel corso del suo primo campionato, giocato forzatamente sempre in casa. Tra allenamenti estenuanti e i ritmi lenti della quotidianità in cella, il film racconta il difficile cammino dei detenuti per raggiungere la meta non solo in campo ma anche nella vita con una ritrovata dignità sociale: un sofferto inno allo sport, alla condizione umana, in tutte le sue complesse latitudini.