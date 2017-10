CORTOCIRCUITO - SAVIGLIANO FILM FESTIVAL II - I vincitori

Cortocircuito - Savigliano Film Festival



31/10/2017, 13:52

L’Associazione Culturale Cortocircuito è lieta di comunicare i vincitori della seconda edizione del Cortocircuito – Savigliano Film Festival, tenutosi dal 23 al 29 ottobre a Savigliano.Protagonisti di questa settimana, a fianco a proiezioni e appuntamenti collaterali, sono stati i cortometraggi che hanno partecipato al bando di gara di quest’anno. Su 539 opere provenienti da 48 Nazioni differenti, divise su tre sezioni di concorso (Generale, Tematica “Nuovi sguardi, nuovi mondi”, Giovani), sono stati selezionati 21 finalisti (8 per la sezione Generale e quella Tematica e 5 per quella Giovani).I numerosi spettatori presenti in sala durante tutta la settimana (mediamente oltre 100 partecipanti ad ogni appuntamento al Cinema Aurora e al Cinemà Savigliano), durante i giorni di proiezione dedicati ai finalisti delle rispettive sezioni, hanno avuto la possibilità di votare il loro cortometraggio preferito e determinare così il vincitore del “Premio del pubblico” per ciascuna sezione.I premi principali sono stati assegnati dalla Giuria, presieduta da Fredo Valla (regista e sceneggiatore, già candidato al David di Donatello per “”, proiettato mercoledì 25) e composta da Roberto Canu, Manuela Michetti, Umberto Mosca e Carlo Turco. Oltre al “Premio della Giuria” per la sezione Generale e al “Miglior cortometraggio” per ogni sezione, sono state assegnate altrettante menzioni speciali dai preselezionatori di questa edizione (aiutanti operosi e vitali per la riuscita del Festival). Inoltre, sono stati conferiti due riconoscimenti speciali, trasversale alle tre sezioni: uno dedicato al “Miglior cortometraggio di animazione”, assegnato da una Giuria composta da docenti e membri della “Libera Accademia d’Arte Novalia” sotto la guida di Daniele Cazzato, e uno al “Miglior trailer”, stabilito sulla base del maggior numero di preferenze ottenute da parte degli utenti Facebook durante il periodo dedicato alla pubblicazione dei differenti trailersulla pagina social del Festival.Di seguito sono riportati tutti i vincitori.Miglior cortometraggio: “À l'arraché” di Emmanuelle Nicot, Francia, 2016Premio speciale della Giuria: “Supermènn” di Rosario Bizzarro, Italia, 2016Premio del pubblico: “Aaba” di Amar Kaushik, India, 2016Menzione speciale dei preselezionatori: “Aaba” di Amar Kaushik, India, 2016Miglior cortometraggio – Premio Schiaparelli: "ARThropods" di Chen Libman, Israele, 2017Premio del pubblico: “Save Me" di Mohsen Nabavi, Iran-Malasya, 2016Menzione speciale dei preselezionatori: "MeTube 2: August Sings Carmina Burana" di Daniel Moshel, Austria, 2016Miglior cortometraggio: "Ombre" della classe 3^E dell'indirizzo audiovisivo multimediale, Liceo artistico musicale Passaglia di Lucca, Italia, 2016Premio del pubblico: "Euphoria" di Nawres Zrei, Tunisia, 2017Menzione speciale dei preselezionatori: "Il braccialetto" di Elia Romano, Italia, 2016Miglior cortometraggio di animazione – Premio Libera Accademia d’Arte Novalia: "Child" di Iring Freytag, Viktor Stickel, Linus Stetter, Germania, 2016Miglior trailer: "Quel che non ti dirò mai: Words Unsaid" di Valentina Galdi, Italia, 2017