FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Koala"

Denise Capessa e Alessio Vassallo in "Koala"



31/10/2017, 12:36

Stefano Amadio



trova le abitudini del Koala per raccontarci i vizi di due giovani. Una notte passata in discoteca, poi a casa sotto alle lenzuola e al mattino la scoperta, o meglio la sensazione che lui è un maniaco omicida.La ragazza,, si scatena in discoteca e caccia ogni notte un ragazzo per sentirsi viva; lui,, piace ma in casa ha una preoccupante collezione di spade e una Beretta 92 nel comodino. Ma più che altro la sua filosofia di vita è proprio quella del Koala: dormire, mangiare e riprodursi…Con "" la regista toscana torna a raccontare le donne e i gli strani rapporti che si generano con i partners, attuali, ex o occasionali, anche se il senso del corto non emerge sempre chiaro malgrado un finale a sorpresa.