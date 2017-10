Note di regia di "Ciapani – Trapani senza Marketing"

Realizzato in 2 anni, con costi ridottissimi, “Ciapani – Trapani senza marketing” rappresenta una produzione autonoma dell’associazione Vurria e ha ricevuto il sostegno della Saman, fondata da Mauro Rostagno, giornalista e sociologo assassinato dalla mafia il 26 settembre 1988. In risposta alla dilagante crisi dell’editoria, il lungometraggio vuole essere il tentativo di puntare su nuovi linguaggi di narrazione e di affidare alla forma del documentario la ricostruzione dell’intricato contesto trapanese.Team e cast sono prevalentemente trapanesi, compreso l’attore Fabrizio Ferracane, voce narrante di “Ciapani” e originario di Castelvetrano, scenario della vicenda del Gruppo 6Gdo confiscato a Giuseppe Grigoli, considerato prestanome del latitante Matteo Messina Denaro. Il docufilm si sviluppa su due registri. La separazione scenica dei generi è ben individuabile: la parte documentaristica, ripartita in micro-capitoli, è affidata a interviste tradizionali, mentre la “fiction” vede in scena soltanto la figura del protagonista che esplora la città. La narrazione si snoda, in maniera figurata, nell’arco temporale di un’intera giornata.Marco Bova