THE DAMNED - Il film di Roberto Minervini in sala dal 16 maggio

22/04/2024, 14:57

Dopo Louisiana (2015), Lucky Red torna a distribuire in Italia il cinema di Roberto Minervini, portando nelle sale il 16 maggio il suo nuovo filmselezionato al 77. Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard.Nel pieno della guerra di Secessione, l'esercito degli Stati Uniti invia ad ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.Spiega Minervini: "".Roberto Minervini Ŕ nato a Fermo, nelle Marche. Vive e lavora negli Stati Uniti. I suoi film sono stati presentati e premiati nei maggiori festival internazionali. The Damned Ŕ il suo sesto film.