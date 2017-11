TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - FRICOZOID

Una scena del cortometraggio "Fricozoid"



04/11/2017, 14:45

Carlo Griseri



Un gioco, un divertimento (specie per chi lo ha girato, forse anche per chi in quelle zone vive): "" disi presenta come "(formaggio locale, NdR).".Autoironia e voglia di non prendersi troppo sul serio: la storia è quella di una coppia di anziani friulani pronta a tutto per vincere una nuova e fiammante Apecar, primo premio del contest per la realizzazione del frico più buono del mondo. L’ingrediente segreto darà origine a una mutazione aggressiva ed affamata...Che dire d'altro? Un corto dedicato a chi conosce il frico, quanto meno. E a chi capisce gli usi locali... Astenersi tutti gli altri.