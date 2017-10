CLOROFILLA FILM FESTIVAL 2017 - Tutti i premi assegnati

La premiazione del Clorofilla Film Festival



30/10/2017, 15:16

Si è chiusa allo Spazio Alfieri di Firenze l’edizione 2017 del. La manifestazione promossa da Legambiente ha decretato i vincitori delle due sezioni del concorso riservato a documentari e corti.Per iun ex aequo : hanno vinto “” di Thomas Torelli e “” di Toni Trupia. Due documentari che trattano temi diversi ma entrambi molto sentiti dall’associazione: da un lato la creazione di consapevolezza attraverso la scelta rivoluzionaria che possiamo mettere in atto sul piano dell’alimentazione, dall’altro una storia che cattura l’anima nel raccontare la voglia di riscatto intellettuale e culturale di un pluriomicida entrato in carcere analfabeta e che è riuscito a laurearsi e a scrivere un libro.Per iha vinto “” di Luca Lepone, una poesia che diventa immagine e che parla al cuore tra paesaggi distrutti da guerre e architetture occidentali dove una giovane donna e un musicista trovano il modo di rimanere in contatto nonostante le distanze.La serata di premiazione si è chiusa con lo spettacolo “” di e con Daniele Parisi, attore del film pluripremiato “”. L’appuntamento con il Clorofilla è già a novembre a Grosseto con proiezioni e presentazioni di libri.