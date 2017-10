FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Rai Movie presenta la copia restaurata di “Del resto fu un’estate meravigliosa”- Quasi un film di Luciano Michetti Ricci

30/10/2017, 14:43

Venerdì 3 novembre 2017 alle 16.00, per la, Rai Movie presenta la copia restaurata di. La presentazione è alla Casa del Cinema in largo Marcello Mastroianni a Roma, ingresso gratuito. Il film del 1977 andrà in onda sul canale la stessa sera all’1.10.Si tratta di una vera e propria testimonianza dell’epoca che, oltre a presentare gli esordi di alcuni tra i personaggi più amati dello spettacolo, documenta alcuni dei temi su cui l’Italia dibatteva alla fine degli anni settanta. Dalla politica all’escalation del terrorismo, dalle differenze di classe alla cultura d’élite, la satira di quegli anni punta il dito sui contenuti di una società attraversata da grandi contraddizioni e lo fa senza mezze misure, sperimentando nuovi linguaggi dello spettacolo.A distanza di quarant’anni, il ‘quasi film’ di Michetti Ricci mostra come questi quattro decenni corrispondano ad altrettanti secoli in materia di evoluzione televisiva. Non solo il linguaggio della satira, infatti, ma anche le immagini e lo stile delle riprese mostrano quanto sia cambiata la nostra televisione che ci ha regalato suggestioni visive digitali impressionanti anche se, a volte, a discapito dei contenuti.Tra i protagonisti di “” ci sono Carlo Verdone, con le parodie e i primi personaggi sviluppati in seguito, Roberto Benigni, con i suoi assoli di denuncia, I Giancattivi prima di Francesco Nuti, con Athina Cenci, Alessandro Benvenuti e Franco Di Francescantonio; Daniele Formica; Antonio Catania, Elio De Capitani e Gabriele Salvatores (Il Teatro dell’Elfo), con le incursioni di Gloria Satta e Claudia Poggiani.