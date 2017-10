THE PLACE e IL RAGAZZO INVISIBILE - Venduti al MIA da True Colours

30/10/2017, 13:07

Il MIA si è rivelato come un appuntamento molto produttivo per le vendite di. La società, guidata da Catia Rossi, ha ricevuto un ottimo feedback su tutti i film presentati come anteprime di mercato e ha già chiuso molti accordi di distribuzione.Tra i titoli del line up spiccadi Paolo Genovese. Sono bastate la proiezione del promo e la presentazione al What's Next Italy per assicurare al nuovo film di Paolo Genovese la distribuzione in Russia e CIS (All Media), Repubblica Ceca (Filmeurope), Ungheria (Cinenuovo), Polonia (Aurora), Bosnia, Croazia e Slovenia (Stars Media), Estonia (Estin Films), Lituania (Kino Pavasaris), Bulgaria (6A Media Entertainment), Taiwan (Swallow Wings). Altri paesi probabilmente si aggiungeranno a questi, dopo l’anteprima del 4 novembre all’AFM, anche considerando il forte interesse che arriva da Germania, Francia, Benelux, LATAM, Cina e Israele.THE PLACE è prodotto da Medusa Film che lo distribuirà anche nei cinema italiani a partire dal 9 novembre.Sempre a seguito della presentazione al What's Next Italy del MIA, il nuovo film di Gabriele Salvatores,, si è assicurato il suo primo accordo di distribuzione.Il film, prodotto da Indigo Film, attualmente in post-produzione e in uscita nelle sale italiane il 4 gennaio con 01 Distribution, è stato acquisito dal distributore polacco Vivarto / Bomba Film, che ha anche acquistato IL RAGAZZO INVISIBILE (primo episodio della saga del supereroe italiano) e l’opera prima brasiliana TWO IRENES, presentato a Berlino lo scorso febbraio.