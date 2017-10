BOX OFFICE - "IT" nuovamente primo in Top10

IT



La settimana che va dal 23 al 29 Ottobre è stata ancora una volta segnata dagli incubi.Il film più visto è nuovamente "" di Andres Muschietti, che totalizza € 4.633.976 grazie a 683.653 fan dell'opera di King.Seconda posizione per "" di Taika Waititi, che parte con € 3.560.926 e 493.680 spettatori.Chiude il podio "" di Donato Carrisi, con un incasso di € 996.013 e 149.169 accessi in sala.Quinto posto per la commedia "" di Alessio Maria Federici, che porta a casa € 660.179 con 94.789 presenze.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 IT - € 4.633.976 - 683.6532 THOR: RAGNAROK - € 3.560.926 - 493.6803 LA RAGAZZA NELLA NEBBIA - € 996.013 - 149.1694 VITTORIA E ABDUL - € 842.932 - 127.9915 TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI - € 660.179 - 94.7896 MONSTER FAMILY - € 521.642 - 86.0577 BLADE RUNNER 2049 - € 382.389 - 56.8298 LA FORMA DELLA VOCE - € 342.597 - 36.8399 L'UOMO DI NEVE - € 331.248 - 51.50510 VAMPIRETTO - € 266.696 - 41.374