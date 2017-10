FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Io sono qui"

Uno dei protagonisti di "Io sono qui"



28/10/2017, 20:44

Antonio Capellupo



". Il messaggio di chi si trova a vivere una migrazione forzata per ragioni dovute a guerra e violenze è molto chiaro, sono molte orecchie di chi lo ascolta a non volerlo prendere in considerazione.A dare voce a quattro ragazzi, che da varie zone dell'Africa sono approdati recentemente nella realtà multietnica di Palermo, è il regista Gabriele Gravagna, autore del documentario "", presentato in "Alice nella città".La macchina da presa si approccia ai protagonisti con un fuori fuoco, avvicinandosi pian piano e scoprendo volti di giovani, cui la vita ha già chiesto di crescere rapidamente, di aprire gli occhi davanti alla brutalità del mondo, perdendo il sorriso e la gioia dell'infanzia.Racconti carichi di emozione, di tristi ricordi di sangue, ipocrisia e intolleranza, memorie di viaggi tra terre avverse e un Oceano "che puzza di petrolio" e "fa paura". Ma anche testimonianze di un'amorevole accoglienza, in un Sud Italia dove i ragazzi sono pronti a vederli come fratelli, a condividerci il campo da calcio e a volte anche le mura di casa.Un film che cerca fortemente di dare dignità umana a chi troppo spesso è freddamente considerato solo un numero da certi media.