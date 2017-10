LUCCA COMICS & GAMES 2017 - Salvatore Esposito incontra il pubblico

Salvatore Esposito



28/10/2017, 08:18

Il bravissimo e istrionico, diventato famoso grazie a "" è un grande videogiocatore appassionato di "". A Lucca Comics & Games il 1 novembre incontrerà i suoi fan e parlerà del videogioco e dei punti di contatto con la serie televisiva, in un incontro pubblico.Per tutti ormaiè Genny Savastano, ed in particolare quello visto dopo il ‘cambiamento’ che ha concesso all'attore il profilo duro e spietato che tutti conosciamo. L’attore napoletano ha tra le molte passioni anche quella dei videogiochi, hobby a cui dedica parte del suo tempo libero. Tra i titoli più apprezzati c’è "", sparatutto sviluppato da Bungie.Nel corso dell’evento pubblico, denominato "" organizzato nell'ambito di Lucca Comics & Games presso l'auditorium San Francesco a Lucca, il 1 novembre alle 12:00 (500 posti disponibili),parlerà della sua esperienza di videogiocatore, proponendo una serie di aneddoti che in qualche modo avvicinano, per una serie di concetti, "" e "".