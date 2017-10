ALICE NELLA CITTA' XV - Arrivano Mazinga Z e "Capitan Mutanda"

Mazinga Z Infinity



27/10/2017, 17:52

Il 28 ottobre 2017 arrivaad aprire gli eventi speciali di. Alle 13.15 il primo red carpet animato della giornata con Gō Nagai, il creatore della serie. La proiezione di "" sarà alle 16.00 in Sala Petrassi alla presenza Gō Nagai, l'evento è in collaborazione con laAlle ore 12.00 in Sala Sinopoli il secondo evento speciale della giornata,, il film di David Soren tratto dall’omonima serie di successo per ragazzi firmata Dav Pilkey. Il film racconta le peripezie di Geoge ed Harold, compagni di scuola e amici per la pelle, alle prese con il temibile direttore Krump che si transformerà nel supereroe dei loro disegni, capitan Mutanda, un paladino ostinatamente credulone." opera d’esordio di Cosimo Messeri apre. Il regista e i protagonisti del film Amanda Lear, Cristiana Capotondi, Elena Radonicich e Massimiliano Gallo saluteranno il pubblico al cinema Admiral alle ore 20.30.Programma di sabato 28 ottobre9.00 I Sala Petrassiproiezione stampa Mazinga Z I Infinity11.00 I 3 e Google Cinema Hallproiezione stampa e pubblico Io sono qui di Gabriele Gravagna 32’a seguire Luce propria di Marco Danieli 42’11.30 I AuditoriumRed Carpet animato Capitan Mutanda I Captain Underpands: The First Epic Movie12.00 I Sala Sinopoliproiezione stampa, pubblico e accreditati Capitan Mutanda I Captain Underpands: The First Epic Movie di David Soren (89’)13.15 I Sala Photocall, in collaborazione con la Festa del Cinema di RomaPhotocall Mazinga Z I InfinityTalent Go NAGAI13.30 I Sala Petrassi, in collaborazione con la Festa del Cinema di RomaConferenza stampa Mazinga Z I InfinityTalent Go NAGAI – (proiezione stampa 28 ottobre 9.00 Sala Petrassi)13:45 I Casa AliceConferenza stampa Metti una notteTalents Cosimo MESSERI, Amanda LEAR, Cristiana CAPOTONDI, Massimiliano GALLO - (proiezione stampa 27 ottobre, 28.30 MAXXI)14.00 I Sala 3eGoogle Cinema Hallproiezione stampa SKAM (60’)15.00 I Sala Photocall, AuditoriumPhotocall Metti una NotteTalents Cosimo MESSERI, Amanda LEAR, Cristiana CAPOTONDI, Massimiliano GALLO15.15 I Casa AlicePhotocall SUCCEDETalents Sonia VISCARDI, Francesca CIMA e Paola MANNINI15.30 I 3eGoogle Cinema HallIncontro con la stampa e con il pubblico SUCCEDETalents Sonia VISCARDI, Francesca CIMA e Paola MANNINI15.45 I Sala Photocall AuditoriumPhotocall SKAMTalents Håkon MOSLET (produttore), Iman MESKINI (attrice) e Josefine PETTERSEN (attrice)16.00 I Sala MeetingConferenza stampa SKAMTalents Håkon MOSLET (produttore), Iman MESKINI (attrice) e Josefine PETTERSON (attrice) – (proiezione stampa 28 ottobre I 14.00 I 3 e Google Cinema Hall)16.00 I AuditoriumRed Carpet animato Mazinga Z I Infinity – in collaborazione con la Festa del Cinema di RomaTalent Go NAGAI (disegnatore, autore)16.00 I Casa AliceIncontro Io faccio Film18.30 I Cinema Admiralproiezione stampa, pubblico e tutti gli accrediti A mio padre di Gabriel Laderas e e Alessio Tamborini (15’)a seguire Fuori sede degli Studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico supervisionati da Sergio Rubini (47’)19.45 I AuditoriumRed Carpet Metti una notteTalents Cosimo MESSERI, Amanda LEAR, Cristiana CAPOTONDI, Massimiliano GALLO19.50 I AuditoriumRed Carpet Worst Case We Get MarriedTalent Sophie Nelisse20.30 I Cinema Admiralproiezione stampa, pubblico e accreditati Metti una notte di Cosimo Messeri 87’21.30 I MAXXIproiezione stampa Beyond The Sun di Gabriela Rodriguez Gilio 90’22.30 I Cinema Admiralproiezione stampa, pubblico e accreditati Worst Case We get Married di Léa Pool 90’