ALICE NELLA CITTA' XV - In anteprima mondiale "Beyond the Sun" con Papa Francesco

Una scena del film "Beyond the Sun"



27/10/2017, 14:07

Sarà presentato domenica 29 ottobre 2017, in anteprima mondiale, come evento speciale fuori concorso ad– Sezione autonoma e parallela della– "", il film per famiglie che conta sulla partecipazione straordinaria di Sua Santità Papa Francesco.L'idea del film, prodotto da AMBI Media Group di Andrea Iervolino e Monika Bacardi, è nata da Papa Francesco stesso, che ha richiesto ai produttori e alla regista di realizzare un film per i bambini che comunicasse il messaggio di Gesù in tutto il mondo.Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi, co-fondatori di AMBI Media Group, hanno finanziato e prodotto il film, con la guida del consulente religioso Monsignor Eduardo Garcia, Vescovo di San Justo e Assistente Generale di FIAC, e i co-produttori Graciela Rodriguez e Gabriel Leybu. Papa Francesco si è offerto di partecipare al film per sostenere la carità, infatti tutti i profitti di Beyond the Sun saranno devoluti a un’associazione di beneficenza – El Buen Samaritano – che aiuta i bambini a rischio e i ragazzi in difficoltà.Scritto e diretto da Graciela Rodriguez, "" – interpretato dai giovanissimi attori Aiden Cumming Teicher, Cory Gruter Andrew, Emma Grace Duke, Kyle Breitkopf e Sebastian Alexander Chou – è una storia di avventura per famiglie, in cui i bambini provenienti da culture diverse emulano gli apostoli alla ricerca di Gesù nel mondo che li circonda. Il film ha un intento edificante e si impegna ad incoraggiare spiritualmente il pubblico di tutte le età a trasmettere le parole di Gesù, a comprenderle e vivere una vita migliore, facendo buone scelte e aiutando gli altri.La partecipazione del Papa, della durata complessiva di circa 6 minuti, nella parte centrale e finale del film, ha creato le linee guida di quello che il film ha voluto comunicare: un messaggio di fede e speranza per i bambini, ma anche per gli adulti.ha commentato: "."Il film è finanziato da AMBI Media Group in collaborazione con Raven Capital Management e Paradox Studios. AMI (Ambi Media Italia) distribuirà il film nelle sale italiane alla fine del 2017.