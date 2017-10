FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Sul red carpet Eric Toledano e Eye Haidara per "C’est la vie – Prendila come Viene"

Una scena di "C’est la vie – Prendila come Viene"



27/10/2017, 13:57

Il regista Eric Toledano e l’attrice Eye Haidara saranno lunedì 30 ottobre alla Festa del Cinema di Roma per presentare “C’est la vie – Prendila come viene”, la brillante commedia di Eric Toledano e Olivier Nakache (i registi del film campione d’incassi “Quasi amici”) che ha conquistato il pubblico francese con un incasso di 12 milioni in tre settimane di programmazione.Il film sarà poi in sala dal 30 novembre distribuito da Videa.Per celebrare la divertente wedding comedy sfileranno alle ore 19.00 sul tappeto rosso dell'Auditorium Parco della Musica, accanto al regista Eric Toledano e all’attrice Eye Haidara, eleganti coppie di sposi con le preziose creazioni firmate dalla stilista Maria Celli: classici tight e smoking per lui, candidi abiti in seta, mikado, pizzo e lungo velo in tulle per lei, scelti dall'ultima collezione per il matrimonio della Maison di Alta Moda Celli.Gran finale in passerella con taglio della torta e lancio del bouquet.Un red carpet scintillante e divertente, totalmente in tema col film!Perché nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio. Tutto deve essere magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max e il suo team sono i migliori in circolazione. Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, viste attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate.