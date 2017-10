ALICE NELLA CITTA' XV - "The Breadwinner" apre il concorso

Una scena del film "The Breadwinner"



26/10/2017, 15:40

Domani alle ore 11:00 in Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma "", il film d’animazione prodotto daapre ilad. Il film, in collaborazione con la, č tratto dall’omonimo bestseller di Deborah Ellis e racconta la vita di una ragazzina di undici anni che cresce in Afghanistan sotto il governo dei Taliban.", alle 11.30 in sala 3e Google Cinema Hall, basato su una storia vera, percorre l'infanzia felice di Adrian nonostante la madre sia tossicodipendente. "" alle 9.30 in 3e Google Cinema Hall, opera prima del danese Sakaris Stóra, č una storia di lotta, amore e ricerca di libertŕ, ambientato alle Isole Faroe. "" alle 15.00 in Sala Sinopoli di Noemi Lvovsky, con la stessa Lvovsky e Mathieu Almaric, presentato con grande successo a Locarno affronta senza ipocrisia il tema della malattia mentale.", il film rivelazione del Sundance e della Seimaine de la Critique di Cannes, apre alle 20.30 al Cinema Admiral la sezionea. Brigsby Bear č un racconto di rinascita e amicizia.10.45 Red Carpet I AuditoriumThe BreadwinnerTalent Anita Doron(sceneggiatrice)10.55 Red Carpet I AuditoriumThe Best of All WorldTalents Adrian GOIGINGER (regista), Wolfang RITZBERGER (produttore)12.45 I Casa AlicePhotocall Dreams by The Sea and The BreadwinnerTalents Sakaris STÓRÁ (regista Dreams by The Sea), Anita Doron (sceneggiatrice The Breadwinner)13.00 I Casa AliceIncontro stampa The BreadwinnerTalents: Anita Doron (sceneggiatrice), Tian Huggins, Nathalie Ollivier, Domitille Ollivier(proiezione stampa 26 ottobre I 14.45 I 3 eGoogle Cinema Hall)14.00 I e 3 Google Cinema Hallproiezione pubblico e stampa Dreams by the Sea di Sakaris Stórá15.00 I Sala Sinopoli I Auditoriumproiezione pubblico e stampa Tomorrow and Thereafter di Noemie Lvovsky 96'15.15 I Sala Photocall I AuditoriumThe Best of All WorldTalents Adrian GOIGINGER (regista), Wolfang RITZBERGER (produttore)15.30 I Sala MeetingConferenza stampa The Best of All WorldTalents Adrian GOIGINGER (regista), Wolfang RITZBERGER (produttore)16.00 I Casa AliceIncontro stampa Dreams by The SeaTalent Sakaris STÓRÁ (regista)18.30 I Maxiproiezione stampa Metti una notte di Cosimo Messeri 87’20.30 – Cinema ADMIRALproiezione pubblico e stampa Brigsby Bear di Dave McCary 97’