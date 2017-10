FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Sofia Viscardi incontra pubblico e fan

26/10/2017, 14:53

A pochi giorni dall’inizio del set, Sofia Viscardi, portavoce della Generazione Z, insieme alla produttrice Francesca Cima (Indigo Film) e alla sceneggiatrice Paola Mammini, racconteranno – nell’ambito della sezione indipendente “” - come un sogno è diventato realtà. Il libro della Viscardi, “”, dopo essere stato un caso editoriale, diventa ora un film diretto da una giovane esordiente, Francesca Mazzoleni.L’appuntamento è per sabato 28 ottobre 2017 alle ore 15.30 (sale 3E Google Cinema Hall - Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili), in quest’occasione sarà presentano un backstage dal set di “Succede” in esclusiva per il pubblico della Festa del Cinema.Interamente ambientato a Milano, “Succede” porta sul grande schermo le vicende dei tre protagonisti sedicenni, Meg, Olly e Tom, completamente immersi in quel particolare momento della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di suprema importanza, ogni emozione è assoluta, dove solo il presente esiste. Dopo il successo del casting aperto, a cui hanno partecipato oltre 3000 ragazzi, sono stati scelti tre giovani esordienti per interpretare i protagonisti: Margherita Morchio (Meg), Matteo Giuggioli (Tom) e Matilde Passera (Olly); nel cast anche Brando Pacitto e Francesca Inaudi.Una produzione Indigo Film e RCE in collaborazione con Show Reel., “” verrà girato per sei settimane a Milano e uscirà nel 2018.