FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - The Jackal arrivano al cinema

Francesco Ebbasta e Ciro Priello "Thejackall"



01/11/2017, 13:00

Stefano Amadio



Il salto dal web al cinema sembra sempre difficile. Dopo "" ci provano "" a portare sullo schermo la loro storia, quella dei laureati, disoccupati o mal occupati che tra una birra e un videogame cercano la strada giusta per far valere se stessi e i loro anni di studio.Nei corti che li hanno lanciati, portandoli ad esplodere perfino come testimonial pubblicitari, i ragazzi di Napoli diretti da, avevano dimostrato ottime doti di ideazione e scrittura ma anche delle capacità di messa in scena, molto più ricche delle normali produzioni web. Ma il cinema è un’altra cosa, più complessa e che necessita di regole e paletti ben fermi.In "" si procede un po’ a caso, tra ripetizioni e qualche situazione divertente che arriva direttamente dai corti dei. Una buona dose di effetti digitali che ricreano con qualità le situazioni di fantascienza, aiutano la metafora del mondo inarrivabile per i giovani, dove solo dagli alieni si può ottenere il posto di lavoro a tempo indeterminato.Il film dei Thejackal sembra molto leggero, con la storia tirata un po' per i capelli fino a un epilogo prevedibile come mai il gruppo napoletano è stato nelle precedenti occasioni.