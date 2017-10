FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Al via con "Hostiles" di Scott Cooper e Christoph Waltz

25/10/2017, 15:23

Al via domani, giovedì 26 ottobre 2017, la dodicesima edizione dellache si svolgerà fino a domenica 5 novembre con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis. L’Auditorium Parco della Musica sarà il fulcro dell’evento, con le sue sale di proiezione e il red carpet. Come ogni anno, la Festa coinvolgerà numerosi altri luoghi della Capitale, dal centro alla periferia.Alle ore 19.30, la Sala Sinopoli ospiterà il film di apertura della Selezione Ufficiale, "" di Scott Cooper. Il quarto lungometraggio del regista e sceneggiatore statunitense, autore di Crazy Heart, Out of the Furnace e Black Mass, è un western drammatico e non convenzionale che esplora, con straordinaria intensità, uno dei temi più frequenti e complessi affrontati dal genere: il rapporto con i nativi americani. Ambientato nel 1892, Hostiles segue il viaggio di un capitano dell’esercito che scorta un vecchio capo Cheyenne e la sua famiglia fino alla terra natia nel Montana. Sul red carpet della Festa, a partire dalle ore 18.30, ci saranno Scott Cooper e i protagonisti Rosamund Pike (Gone Girl, Orgoglio e pregiudizio, La versione di Barney) e Wes Studi (Balla coi lupi, L’ultimo dei Mohicani, Heat – La sfida). Hostiles sarà inoltre proiettato alle ore 20 presso la 3 e Google Cinema Hall nel Villaggio del Cinema.Alle ore 17.30, presso la sala Petrassi, si terrà l’. L’attore austriaco parlerà della sua straordinaria carriera, che lo ha visto lavorare con alcuni dei più grandi registi contemporanei fra cui Roman Polański (Carnage), Terry Gilliam (The Zero Theorem - Tutto è vanità), Tim Burton (Big Eyes), Sam Mendes (Spectre). Le sue interpretazioni per Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria e Django Unchained gli sono valse due premi Oscar®. Christoph Waltz sarà sul red carpet alle ore 17.Alle ore 17 saranno aperte al pubblico le mostre ospitate presso l’Auditorium Parco della Musica. All’interno dello Studio 2 e dello Studio 3 sarà possibile visitare la mostra “”, un progetto promosso e ideato da Simona Marchini, in cui vengono presentate sei opere-video che nascono dall’interazione di sei artisti, sei scrittori e sei registi. I lavori di Pizzi Cannella, Hidetoshi Nagasawa, Roberto Pietrosanti, Marina Sagona, Giuseppe Salvatori e Jannis Kounellis (primo omaggio postumo al grande artista) dialogano con la scrittura di Emanuele Trevi, Claudio Damiani, Jhumpa Lahiri, Marco Lodoli, Aurelio Picca ed Elena Stancanelli. La narrazione che ne emerge si fa immagine attraverso sei cortometraggi che saranno proiettati negli spazi della mostra, dove inoltre saranno riunite le opere già utilizzate come elementi drammaturgici.Il Foyer della sala Sinopoli ospiterà alcune straordinarie foto di, come omaggio al grande comico italiano scomparso cinquant’anni fa. In occasione del restauro di Miseria e nobiltà di Mario Mattoli, il Centro Sperimentale di Cinematografia ha infatti estratto dalla sua fototeca immagini che ritraggono l’attore napoletano nei suoi film più celebri ma anche in quelli meno noti al grande pubblico.Presso il Foyer della sala Petrassi, Amref porterà in mostra ventuno volti per l’Africa, i testimonial che hanno accompagnato la storia di Amref, splendidamente ritratti da Francesco Cabras. A “dichiarare” il proprio amore per l’Africa sono: Fiorella Mannoia, Roberto Saviano, PIF, Giobbe Covatta, Erri De Luca, Neri Marcorè, Alex Braga, Lillo e Greg, Sergio Cammariere, Riccardo Iacona, Alessandro Preziosi, Claudia De Lillo, Cecile, Ludovico Fremont, Remo Girone, Paolo Briguglia, Corrado Augias, Marco Baliani, Lella Costa e Sveva Sagramola.Alle 18.30 all’Hotel De Russie, sarà inoltre inaugurata la mostra “”, patrocinata dalla Festa del Cinema di Roma. Cinema e Moda costituiscono due eccellenze italiane: da qui l’idea molti anni fa di raccontare questo incontro fra le pagine di Luxury files magazine. L’esposizione ospita una rassegna dei più sofisticati scatti fotografici a noti attori e attrici realizzati e pubblicati dal magazine, che sul set per un giorno hanno interpretato il connubio fra cinema e moda attraverso suggestioni oniriche.Al via anche la programmazione dello spazio AuditoriumArte. Alle ore 15, avrà luogo il primo incontro di, organizzato da Roma Lazio Film Commission e moderato da Steve Della Casa: ospite della masterclass sarà la regista, attrice e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli. Alle ore 18 presso lo spazio AuditoriumArte, si terrà la presentazione dell'ACMF - Associazione Compositori Musica da Film. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Marco Spagnoli: interverranno Pivio, presidente pro tempore di ACMF (Ammore e malavita, Song' e Napule, L'odore della notte, Il bagno turco con Aldo De Scalzi), Giuliano Taviani, vice-presidente pro tempore di ACMF (Una questione privata, Anime nere, Cesare deve morire, Nessuno mi può giudicare), Claudio Messina, segretario pro tempore di ACMF (ex editore RTI).Nel programma di, alle ore 11 presso il Liceo Amaldi, si terrà l’apertura della rassegna “” con Gino Castaldo, Ema Stokholma, Anna Foglietta, Michela Cescon, Andrea Bosca del progetto “”. A seguire si terrà la proiezione del film Welcome di Philippe Lioret. Alle ore 16, a Casa Alice, si terrà l’incontro “” in cui si approfondirà il mestiere del produttore con Fulvio Lucisano.