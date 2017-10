SUSPIRIA - Edizione speciale celebrativa della soundtrack

29/10/2017, 08:00

In occasione del quarantesimo anniversario del film "di(1977), il 31 ottobre 2017 Cinevox Record pubblicherà un’edizione speciale celebrativa della colonna sonora composta dai(Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli, Agostino Marangolo).Il box costituirà l’edizione più completa mai uscita per la soundtrack. Includerà, infatti, un vinile con le tracce originali dell’album prodotto nel 1977 (MDF 33108), un ep con 9 tracce extra mai incise su vinile, un cd con l’intera tracklist estesa e un DVD contenente un’intervista inedita a Dario Argento e ai Goblin. Nel filmato, il regista e gli autori delle musiche raccontano la genesi di uno dei lavori più significativi del cinema horror di tutti i tempi e, attraverso aneddoti e curiosità, testimoniano il loro immutato legame con il progetto.e irivelano come sia avvenuto il passaggio dal rock progressive di Profondo Rosso alla sperimentazione senza precedenti di Suspiria. Parlano, inoltre, di come sia nato il fortunato incontro di strumentazione etnica e primi sintetizzatori e di quali vicende abbiano portato questa colonna sonora a un successo internazionale che supera quello del suo illustre precedente.Nel cofanetto saranno presenti, inoltre, una musicassetta con la colonna sonora, riproduzione di quella pubblicata originariamente dalla Cinevox (MDFK108) e un booklet esteso di 64 pagine, in italiano e in inglese, a cura di Fabio Capuzzo, dal titolo "".Le prime, inoltre, costituiranno un’(ultra limited peacock edition). Conterranno, infatti, una riproduzione fedele della piuma di pavone utilizzata come arma dalla protagonista del film. Una vera chicca che i fan die deinon potranno lasciarsi scappare.Il box, realizzato con la produzione esecutiva di AMS e distribuito da BTF, è un prodotto imperdibile per tutti i collezionisti e gli appassionati di soundtrack ed evidenzia l’indiscusso valore di una colonna sonora che costituisce un capolavoro di creatività e che rispecchia perfettamente le atmosfere magiche e surreali del film.Così come "" è il lavoro più visionario e innovativo di, le musiche dei Goblin segnano una tappa fondamentale nella storia della colonna sonora.Nel mercato digitale, il quarantesimo anniversario di Suspiria sarà festeggiato con una speciale versione della colonna sonora contenente alcuni commenti audio dideiPer tutti gli appassionati di "", Videa - il distributore internazionale del film - ha reso disponibile dal 25 ottobre per la prima volta in Hv, il 4k ultra hd della versione restaurata di "" uscita in sala a febbraio. Il cofanetto speciale a 3 dischi , in tiratura limitata a 1.000 pezzi, contiene all’interno anche la versione BD con l’intervista esclusiva ad Argento e il cd della colonna originale uscita in Lp nel 1977 digitalizzato per l’occasione.