LUCCA COMICS & GAMES 2017 - Gabriele Salvatores e Alessandro Fabbri presentano il progetto de "Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione"

25/10/2017, 14:25

Sabato 4 novembre 2017, nell'ambito della, Panini Comics, Indigo Film e Rai Cinema presentano "". Il nuovo capitolo della saga crossmediale tutta made in Italy, dal grande schermo alla graphic novel, al romanzo.L'incontro avrà come protagonisti il regista del film,, lo sceneggiatore e autore del romanzo (edito da Salani) de IL RAGAZZO INVISIBILE - SECONDA GENERAZIONE,(che ha scritto insieme a Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo) e lo sceneggiatore della graphic novel, moderati da Diego Malara, editor del progetto.La discussione toccherà i temi della serialità applicata al racconto cinematografico (e quindi la dimensione della “saga”, adottata per la prima volta da una una produzione made in Italy) e la natura cross-mediale del "", tra fumetto, cinema e letteratura.Sarà l'occasione per svelare i nuovi personaggi introdotti nel sequel (raccontati e mostrati attraverso scene inedite): dalla sorella gemella del protagonista, Natasha (Galatea Bellugi), alla madre naturale di Michele (Ludovico Girardello), Yelena (Ksenia Rappaport), che in questo secondo episodio metterà il protagonista di fronte a una scelta cruciale, fino agli Speciali.Non mancherà un accenno alle tecnologie impiegate per realizzare questo secondo capitolo.Nel corso dell'incontro verranno mostrate in anteprima alcune pagine/vignette della graphic novel in lavorazione e alcuni contributi video dal film.Edita da Panini e illustrata da Giuseppe Camuncoli, Elena Casagrande e Roberto Di Salvo, la graphic novel uscirà a gennaio 2018; sarà lo stesso anche per il romanzo edito da Salani.Il film, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, uscirà nelle sale italiane il 4 gennaio 2018 distribuito da 01 Distribution.