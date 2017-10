THE LEGEND OF RED HAND - Il corto di Stefano Sollima per Campari Red Diaries

Poster "The Legend of Red Hand"



25/10/2017, 14:10

Dopo il successo internazionale dell’edizione 2017, Campari annuncia il ritorno dicon “”, un nuovo short movie all’insegna dell’intrigo e della passione.Seguendo la filosofia di Campari per cui “”, il film di quest’anno narra l’estro e la creatività dei bartender, celebrando in particolar modo il talento dei “”, ovvero coloro che sono in grado di ideare i migliori cocktail al mondo.Cardine del progetto, “” vanta la presenza dell’attrice di fama internazionale– protagonista dei colossal Avatar e Guardiani della Galassia - e dell’attore italiano, con la regia del celebre, noto per la serie Gomorra e il film in uscita Soldado." è un poliziesco ricco di suspense e mistero in cui Mia Parc, la protagonista interpretata dall’intrigante Zoe Saldana, parte da Milano, città d’origine di Campari, per un viaggio alla ricerca del cocktail perfetto.Il regista, maestro del thriller, crea una storia intensa e avvincente guidando gli spettatori in un affascinante viaggio in giro per il mondo che ha, come unico obiettivo, trovare la perfezione. Il ruolo di Mia Parc esalta il glamour e la raffinatezza propri di, mentre l’attore, nei panni dell’italiano Davide, è il protagonista maschile di cui Mia si invaghisce.commenta: “.”Riguardo alla realizzazione del film,commenta: “”.In merito al ruolo di Davide,dichiara: “.”, CEO del Gruppo Campari: “”.”Il lancio digitale di “” è previsto per il 2018. La première e il red carpet si terranno a Milano, dove tutto ebbe inizio. Il corto sarà disponibile anche sul canale ufficiale YouTube di Campari.