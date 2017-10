VOCI NELL'OMBRA XVIII - Tutti i premiati

Tutti i premiati di Voci nell'Ombra 2017



24/10/2017, 13:59

Simone Pinchiorri



MIGLIOR DOPPIAGGIO GENERALELudovica Modugno per ElleMIGLIOR VOCE MASCHILEAngelo Maggi per Tom Hanks (Chesley “Sully” Sullenberger) in SullyMIGLIOR VOCE FEMMINILEDomitilla D’Amico per Emma Stone (Mia Dolan) in La La LandMIGLIOR VOCE NON PROTAGONISTAAlessandra Korompay per Laura Linney (Lorraine Sullenberger) in SullyADATTAMENTO DIALOGHI ITALIANIFabrizio Pucci per Manchester by the seaMIGLIOR DOPPIAGGIO GENERALEGianni G. Galassi per RivieraMIGLIOR VOCE MASCHILENiseem Onorato per Jude Law (Lenny Belardo, Papa Pio XIII) in The Young PopeMIGLIOR VOCE FEMMINILELetizia Ciampa per Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ne Il trono di spadeMIGLIOR VOCE NON PROTAGONISTABruno Alessandro per John Lithgow (Sir Winston Churchill) in The CrownADATTAMENTO DIALOGHI ITALIANIFrancesca Romana Raffi, Matteo Amandola per Il trono di spadeFrancesco Prando (Buster Moon) per SingValentina Mari per Diario di preghiere di Yukio MishimaGrazia Migneco per Desktop Omen HpMartina Felli (Aloy) per Horizon Zero DawnEMITTENTI NAZIONALIDj Osso di M2OEMITTENTI LOCALIMaurilio Giordana di Radio Onda LigureSabrina Calcagno di Radio Savona SoundDody Nicolussi per Sky SportMaria Pia Di MeoVoto mediante App o dalla pagina del sitoAlex Polidori per Tom Holland (Peter Parker/Spider-man) in Spider-man: homecomingSilvia MonelliSandro AcerboRodolfo BianchiPaila PaveseAndrea D’AngeliPiero Chiambretti