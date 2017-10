SLOW FILM FEST - La terza edizione volge al termine

23/10/2017, 12:50

Sta volgendo al termine la terza edizione dello, la prima kermesse interamente dedicata ad una visione cinematografica “slow”, ed è già tempo di bilanci. Si è espressa così Maria Luisa Celani, alla Direzione del Festival: “Siamo contenti per questa terza edizione dello Slow Film Fest, che con il contributo della Regione Lazio, anche quest’anno ha aperto a Roma per poi continuare a Tolfa, dove é nata l’idea di questa iniziativa. Con questa terza edizione abbiamo continuato a radicarci maggiormente sul territorio di Tolfa e, nello stesso tempo, abbiamo avviato un nuovo percorso nella Capitale, dove abbiamo riproposto in forma ridotta il “modulo” artistico/produttivo dell’esperienza tolfetana, prendendo in considerazione due Municipi di Roma: il II e il VII. Il nostro obiettivo è quello di offrire al pubblico un festival esperienziale che racconta il territorio da molti punti di vista: culturali, paesaggistici, enogastronomici, storici, sociali, turistici, ambientali e questo attraverso la visioni di documentari e cortometraggi, le passeggiate, le degustazioni, i convegni e il coinvolgimento degli studenti e le studentesse delle scuole. Puntiamo alla valorizzazione del patrimonio Audiovisivo, alla promozione del territorio, al confronto con altre realtà puntando alla qualità e varietà dell’offerta. Tutto questo con un approccio ‘slow’ , attento ad un percorso di crescita e confronto comune, senza frenesia ma con cura e passione. Il prossimo anno continueremo il cammino, coinvolgendo sempre Roma e Tolfa ma con l’intenzione di andare a raccontare anche un’altro territorio della Regione Lazio. Seguiteci sulla nostra pagina facebook @SlowFilmFest, per essere aggiornati sullo Slow Film Fest 2018”.Soddisfazione per gli organizzatori dello Slow Film Fest, Maria Luisa Celani e Marco Bartolomucci, alle prese con l’ultimo appuntamento di questa edizione, previsto per sabato 28 ottobre. Sono ancora aperte le iscrizioni all’escursione La strada del cavalluccio (a cura dell’archeologo Giordano Iacomelli). Per info e iscrizioni: [email protected]