MY LITTLE PONY - IL FILM - Lorella Cuccarini voce di Tempest Shadow

My Little Pony - il Film



20/10/2017, 14:13

Lorella Cuccarini è la doppiatrice italiana d’eccezione del film d’animazione MY LITTLE PONY – IL FILM.Conduttrice, attrice, ballerina e cantante, Lorella Cuccarini presta ora la sua voce a Tempest Shadow, uno dei personaggi principali del magico universo dei Little Pony in arrivo sul grande schermo il 6 dicembre.Tempest, che nella versione originale ha la voce di Emily Blunt, è un pony dal carisma forte ma ancora insicuro del suo posto a Equestria.Lorella Cuccarini avrà anche modo di dimostrare le sue doti canore: il personaggio di Tempest infatti, in puro stile “My Little Pony”, canterà la versione italiana del brano Open Up Your Eyes.“È stato divertente prestare la mia voce a Tempest ed entrare nel magico mondo di Equestria!” – ha commentato Lorella Cuccarini a proposito della sua esperienza di doppiatrice d’eccezione – “MY LITTLE PONY – IL FILM è un viaggio unico, fantastico e spettacolare, dedicato principalmente ai più piccoli, ma che farà tornare bambine anche tutte le mamme che, come me, sono cresciute con i colori e la magia dei piccoli pony volanti.”MY LITTLE PONY - IL FILM uscirà nelle sale italiane il 6 dicembre distribuito da Leone Film Group e Eagle Pictures