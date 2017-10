PRATO CITTÀ APERTA MOVIE - Mettiamoci un Like!

Prato Città Aperta MOVIE 2017



20/10/2017, 12:09

I 12 corti della sezione Fiction, i 10 della sezione Documentario, e la puntata pilota dell’unica Web Serie selezionata si possono vedere e votare con un “mi piace” (o “non mi piace”) sui canali YouTube Vimeo del Premio. I 4 Soggetti si possono invece leggere e votare sulla pagina Facebook di Prato Città Aperta Dei like ottenuti entro il 26 novembre terrà conto la giuria del Premio, composta da Riccardo Jacopino (film maker), Tommaso Santi (film maker), Collettivo John Snellinberg (film maker), Filippo Bardazzi (Mabuse Cineclub), Federico Berti (giornalista), Luca Avagliano (attore) e dagli organizzatori del concorso.Le opere vincitrici delle 4 sezioni saranno presentate al pubblico nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà presso il Cinema Terminale di Prato alla metà di dicembre. Ai vincitori delle prime tre sezioni sarà assegnato un premio di 1.000 € ciascuno, mentre al vincitore della sezione Soggetti per medio/lungometraggi sarà assegnato un premio di € 500 e la possibilità di inserire il progetto nel Network Arci sulla piattaforma " Produzioni dal Basso " per avviare un crowdfunding.Il concorso “Prato Città Aperta - Movie”, riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni per opere dedicate al tema del rapporto con l’altro, con particolare attenzione alle periferie urbane, è promosso dall’associazione “6 Settembre” insieme all’Arci di Prato, la Casa del Cinema di Prato e il Comitato Promotore Casa del Cinema, con il patrocinio del Comune di Prato e con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura".Cinemaitaliano.info, media partner del progetto, pubblicherà i risultati finali della selezione nel mese di dicembre.