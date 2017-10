TORINO FILM FESTIVAL 35 - "Ricomincio da Me" film d'apertura e "The Florida Project" di chiusura

Una scena del film "The Florida Project"



19/10/2017, 14:35

" di Richard Loncraine, presentato in prima mondiale, è ildel; "" di Sean Baker sarà quello di" è una commedia brillante e agrodolce sul “non è mai troppo tardi”, diretta dal regista di Riccardo III e di Wimbledon e scritta e prodotta da Nick Moorcroft e Meg Leonard. Il titolo originale, Finding Your Feet, significa “ritrovare se stessi” ed è quanto deve fare Sandra (Imelda Staunton), una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito (con il quale è sposata da 40 anni) ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne "alternativa" che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscerà Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei insolito, Sandra inizierà una nuova vita.è, secondo i produttori, “”; e il registasottolinea come “”., attore feticcio di Mike Leigh e reduce da due “cattivi” come il reverendo Ian Paisley di The Journey e lo storico negazionista dell’Olocausto David Irving in Denial, ha dichiarato: “”. Loncraine si è innamorato, come gli attori, della sceneggiatura: “o”. Ad accompagnare il film alci saranno il regista Richard Loncraine, l’attore Timothy Spall e l’attrice Celia Imrie.", accolto con grande entusiasmo alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, è diretto da Sean Baker (Prince of Broadway,Starlet e Tangerine, tutti presentati al Torino Film Festival), che lo ha scritto assieme a Chris Bergoch.Ambientato in Florida, in una zona degradata tanto vicina a Disneyworld quanto lontana dal suo gioioso e spensierato benessere il film racconta senza pietismi e con una gran dose di allegria la storia di Moonee (Brooklynn Kimberly Prince), una bambina di sei anni sveglia e precoce, della sua piccola banda di amici e di sua madre Halley (Bria Vinaite), appena 22enne. Vivono tutti nel Magic Castle Motel che, nonostante il nome disneyano, è popolato da persone sotto la soglia della povertà. Bobby (Willem Dafoe), il manager del motel, è l’unico adulto che si occupa di Moonee e degli altri con affetto, cercando di tenere le cose a posto.Alsarà presente il regista" uscirà nelle sale cinematografiche il 4 Gennaio 2018, The Florida Project entro i primi mesi del 2018. I film sono distribuiti in Italia da CINEMA di Valerio De Paolis.