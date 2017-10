TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 15 - Dal 3 all'11 novembre con tanto cinema italiano

22/10/2017, 14:17

Simone Pinchiorri



Dal 3 all'11 novembre 2017 Ŕ in programma, nella capitale albanese, la quindicesima edizione del, che basa la sua programmazione dando particolare rilievo ai cortometraggi, documentari e film di animazione. anche quest'anno l'Italia sarÓ rappresentata da un folto numero di opere in programma.Il festival dedicherÓ un, ospite del festival, con la proiezione di due film del regista italiano: "" del 1990 e "" del 2004. Altra guest star della manifestazione sarÓ Franco Nero., l'attore, regista e poeta scomparso nel 2002, con la ripoposizione di tre opere da lui dirette: "" (1968), "" (1968) e "" (1972).Quattro i documentari italiani in programma: "" di Emilio Bellu, "" di Pasquale Marino, "" di Tommaso Cotronei e "" di Mario Molinari Daniele Ceccarini.Infine, tantissimi i cortometraggi presentati nelle varie sezioni. In" di Arianna Del Grosso e "" di Simone Bozzelli; insono stati selezionati "" di Nour Gharbi, "" di Cristian Scardigno e "" di Ciro D'Emilio ed in" di Fausto Romano e "" di Roberto D'Ippolito ed Gaia Bonsignore. Tra lesaranno presentate "" di Nico Bonomolo e "" di Marco Jemolo. Tra le opere di finzione in competizione "" di Daniel Prestifilippo e "" di Massimiliano Nardulli e Gabriele Saffioti; e nella sezione dei corti realizzati dagli studenti delle scuole cinema "" di Silvia Perra. chiudono la carrellata dei fil presentati "" di Apotropia, nella sezionee "" di Bruno Catarino in