TUTTO IL MIA MINUTO PER MINUTO - Dal 19 al 23

torna con la sua terza edizione a Roma dal 19 al 23 ottobre 2017, nel “distretto Barberini”. Primo mercato italiano per numero di presenze internazionali, MIA è la piattaforma di business rivolta ai produttori e ai distributori di contenuti transnazionali di alto valore industriale e un’occasione unica per presentare il “Sistema Italia” sulla scena internazionale.Dedicato a tutti i settori dell’audiovisivo (Cinema, TV, Doc), MIA prevede quattro linee di attività. Networking: una serie di strumenti costruiti per facilitare l’incontro tra i più di 1.400 operatori accreditati. Content showcase: 114 film presentati durante gli screening di mercato dedicati ai buyer internazionali e 4 appuntamenti speciali con i titoli italiani della prossima stagione di cinema e televisione. Coproduction Market & Pitching Forum: 45 progetti da 21 paesi proposti a oltre 500 potenziali partner di co-produzione; Talks: un fitto programma con oltre 40 tra panel, masterclass e dibattiti.La capacità di ‘matchmaking’, ovvero di costruire una rete efficiente di rapporti industriali internazionali è il tratto distintivo di questo evento di mercato, informale e d’eccellenza al tempo stesso. Matching Excellence è, quindi, il nuovo claim dell’edizione 2017, che sottolinea come l’Italia sia portatrice di innovazione e creatività in campo internazionale e MIA sia l’acceleratore di business per l’eccellenza italiana nei rapporti con l’estero.Come ricordato da Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico: “il MIA, ora alla sua terza edizione rappresenta un'occasione d'oro per il mercato audiovisivo nazionale ed internazionale, promuovendo incontri tra produttori e distributori sui contenuti e incoraggiando la condivisione del progresso tecnologico. Questa manifestazione promuove le nostre produzioni nazionali e i processi di internazionalizzazione, facilitando la crescita del settore e la diffusione delle risorse italiane in tutto il mondo".Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, riconosce come "L’introduzione della nuova legge cinema, il rilancio dell’Istituto Luce-Cinecittà, il ritorno in Italia delle grandi produzioni internazionali, la crescente affermazione della nostra cinematografia nel mondo sono i cardini intorno ai quali ruota una nuova, importante stagione per l’audiovisivo italiano. E i numeri di questa edizione del Mia confermano che Roma, capitale della produzione audiovisiva nazionale, è ormai da tutti riconosciuta come un importante mercato internazionale dell’audiovisivo"."Il mercato internazionale di Roma si allinea perfettamente alla nostra visione strategica - aggiunge Michele Scannavini, Presidente di ICE (Italian Trade Agency). È il primo del suo genere in Italia ed è un segnale più concreto della svolta intrapresa negli ultimi anni per valorizzare l'industria audiovisiva italiana; ha permesso di presentare all'estero il Sistema Italiano e la sua governance sempre più ben definita, anche grazie alla collaborazione tra le istituzioni pubbliche interessate e le associazioni di imprese del settore".Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio riconosce inoltre come “il MIA sia diventato l'evento principale dell'industria cinematografica italiana e la sua influenza stia continuando a crescere e ad emergere sulla scena internazionale. Di conseguenza, la Regione Lazio, con la collaborazione della Roma Lazio Film Commission, ha deciso di presentare la nuova edizione della call to action "Lazio Cinema International" a Roma.”Francesco Rutelli, Presidente di ANICA descrive il MIA come "un perfetto gioco di squadra, dove sia il settore privato che le istituzioni lavorano affiancate per la crescita del settore Cinema e Audiovisivo, con l'obiettivo di migliorare la nostra opportunità di successo sul mercato internazionale. MIA nasce in un momento di grande fermento per il cinema italiano: una rinnovata capacità di raccontare storie e produrle e una legge molto importante come quella stilata dal Ministro Franceschini, che supporta la produzione di film, serie e documentari ".Osserva Giancarlo Leone, Presidente di APT “Negli ultimi anni, l’industria dell’audiovisivo sta vivendo un ‘rinascimento’, grazie alla capacità dei produttori indipendenti di fronteggiare le nuove sfide poste sia a livello nazionale che internazionale. Questa rinascita è anche il risultato delle nuove politiche che hanno ulteriormente favorito la crescita di case di produzione indipendenti, che investono in contenuti innovativi e internazionalizzazione. MIA è stato concepito seguendo queste linee guida e, oggi, giunto alla sua terza edizione, è più che mai impegnato a supportare le aziende italiane nelle loro sfide su scala globale”.Lucia Milazzotto, direttore del MIA conclude “MIA è uscito dalla fase di start-up e si presenta come un mercato originale e molto strutturato a disposizione dell’industria nazionale e internazionale. La nostra formula contemporanea e flessibile si è perfezionata nel corso di questi tre anni e oggi finalmente possiamo affermare che gli operatori di cinema, televisione e documentario lo considerano un appuntamento importante. La leva sinergica tra i segmenti dell’audiovisivo è un tratto distintivo di questo evento, che rende MIA un luogo unico per incontrare, scoprire, immaginare e investire sui film, serie televisive e documentari di domani. Un mercato di alto profilo per i leader che producono e distribuiscono contenuti di alta qualità.MIA è ideato, realizzato e prodotto dal raggruppamento temporaneo d’impresa tra ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive) e APT (Associazione Produttori Televisivi), finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico, ICE, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Lazio, e dal programma MEDIA. Sponsor tecnico è la Fondazione Cinema per Roma e partner il Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa. MIA si avvale di un comitato editoriale che comprende, oltre ad ANICA e APT: CartoonIT, 100 Autori, Italian Film Commissions, UNEFA.LE ATTIVITÀ’NETWORKINGMIA è un boutique market a forte impronta selettiva, rivolto principalmente all’industria del contenuto di alta qualità. Questo posizionamento e dimensioni consentono al team di MIA di assistere ogni singolo progetto e operatore costruendo un piano “tailor made” di appuntamenti, presentazioni, occasioni promozionali per rendere la loro esperienza a Roma efficiente e in linea con le aspettative di business. Più di 1.000 incontri sono già stati pre-organizzati sulla base delle strategie industriali di ciascun accreditato, con formule che vanno dagli speed meetings, breakfast with, producers meet producers.Nel 2017, il mercato romano si presenta come un foro ancora più strutturato, capace di agevolare e sostenere i professionisti del settore nel costruire e potenziare relazioni strategiche utili nel medio e lungo periodo.CO-PRODUCTION MARKET E PITCHING FORUMIl coproduction market di MIA 2017 prevede una selezione complessiva di 45 titoli di cinema, tv e documentario provenienti da 21 paesi che beneficeranno di un fitto programma di presentazioni pubbliche, incontri B2B pre-organizzati e speed meetings, finalizzato ad attivare possibili co-produzioni e trovare partner finanziari. I progetti sono stati scelti da un board di esperti tra oltre 300 candidature.Più del 50% dei progetti selezionati nelle precedenti edizioni del mercato di Roma sono già diventati film che hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale. Tra i partecipanti delle passate edizioni del mercato di produzione troviamo Agnieszka Holland, Sally Potter, Paddy Considine, Ritesh Batra, Clio Barnard, Jia Zhang-ke, Sheng Zhimin, Diego Lerman, Kadri Kousaar, Stephen Burke, Katarzyna Roslaniec, Sharunas Bartas, Alvaro Brechner, Laura Bispuri, Fabio Mollo, Marco Bellocchio, Franco Maresco, Manetti Bros, Elisa Fuksas, Fulvio Risuleo, Valerio Mieli, Salvatore Mereu, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini.Quest’anno il mercato di co-produzione di MIA CINEMA presenta 21 progetti di cinema indipendente, confermando la forte impronta autoriale. Tra questi, Noah’s Ark, un film di Sérgio Machado prodotto da Walter Salles, We Are the Winners di Giovanni Piperno prodotto da Matteo Garrone, Lo Spietato di Renato De Maria prodotto da Angelo Barbagallo, The Vice of Hope di Edoardo De Angelis, prodotto da Pierpaolo Verga.15 i titoli presentati al MIA TV Drama Series Pitching Forum: una selezione ampia e variegata in termini di geografie, generi e dimensioni produttive, che spazia da progetti a forte impronta indipendente alle nuovissime produzioni di importanti società, come All3 Media, Company Pictures, Saga Films. Di grande rilevanza il parterre degli interlocutori internazionali, chiamati a incontrare i progetti: commissioning editor e head of production, finanziatori e talent agents da Europa e Stati Uniti.Il MIA DOC Co-Production Market & Pitching Forum presenterà 9 progetti di produzione italiana, incentrati sul tema dell’Human Interest, Current Affairs e Investigative Journalism. Tra i titoli selezionati figura “My Missing Sister” (documentario sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, regia di Alessandra Bruno, prodotto da Raffaele Brunetti e da Ilona Grundmann).Trasversalmente, si colloca una interessante novità di MIA 2017: Graphic Novel Rights Center, un format che favorisce l’incontro tra l’industria audiovisiva e gli editori indipendenti di graphic novel, uno dei generi letterari più vitali in termini di qualità narrativa e capacità di essere in sintonia con il suo pubblico. L’iniziativa mira a favorire lo sfruttamento da parte di cinema e tv di properties indipendenti come quelle selezionate e che verranno presentate ai produttori in sessioni di pitch. Tra queste figurano: “Le ragazzine stanno perdendo il controllo La città le teme. La fine è azzurra” di Ratigher, “Cosmo” di Marino Neri, “La favorita” di Matthias Lehman e “Brian the brain” di Miguel Angel Martin, “Alien” di Aisha Franz.CONTENT SHOWCASEMIA è una piattaforma ideale per la vendita e promozione del contenuto indipendente italiano e europeo.I buyer cinematografici avranno accesso a 114 titoli tra nazionali e internazionali da visionare durante le proiezioni di mercato in programma presso i due multiplex del distretto, il Cinema Barberini e Quattro Fontane oppure attraverso la videolibrary digitale, realizzata in collaborazione con WCPMedia Services. Ma avranno anche un accesso anticipato e privilegiato al miglior prodotto italiano in arrivo nei prossimi mesi. What’s Next Italy è infatti l’appuntamento in cui verranno presentati film italiani più interessanti della prossima stagione, con scene inedite ed esclusive di film in lavorazione, raccontate dai loro autori o produttori. I titoli presentati: Albe (Elisa Fuksas), Due Piccoli Italiani (Paolo Sassanelli), Favola (Sebastiano Mauri), Figlia Mia (Laura Bispuri), In viaggio con Adele (Alessandro Capitani), Il Libro delle Visioni (Carlo S.Hintermann), Like me back (Leonardo Guerra Seràgnoli), Made in Italy (Luciano Ligabue), Matrimonio Italiano (Alessandro Genovesi), Ovunque Proteggimi (Bonifacio Angius), The Place (Paolo Genovese), Il premio (Alessandro Gassman), Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione (Gabriele Salvatores), Ride (Jacopo Rondinelli), Sembra mio figlio (Costanza Quatriglio), Sono Tornato (Luca Miniero), Il Vegetariano (Roberto San Pietro).Gli operatori televisivi quali broadcasters, head of drama, commissioning editors, distributori internazionali parteciperanno all’Italian TV Upfront, un evento in cui saranno presentate serie televisive italiane in lavorazione con l'obiettivo di mostrare l'eccellenza e la competitività della nostra produzione.Uno screening speciale, in anteprima per l’Italia sarà quello di “Rellik”, la serie tv crime targata BBC e Cinemax, creata dai fratelli Harry e Jack Williams - già menti di The Missing, con protagonisti Richard Dormer (Beric Dondarrion in Game of Thrones, Dan Anderssen in Fortitude) e Jodi Balfour (Joni in Quarry).TALKS & PANELSUn ricco programma di tavole rotonde, masterclass, impact speech e workshop completano l’esperienza di MIA 2017, per aiutare i professionisti a condividere idee e per offrire strumenti di analisi volti a identificare modelli di business efficaci e nuove opportunità di mercato.Oltre 40 gli approfondimenti in calendario, che vedranno come protagonisti 130 top player dell’industria. Tra i temi affrontati La globalizzazione del mercato televisivo internazionale: un argomento che verrà analizzato dalla duplice prospettiva, statunitense ed europea. Altri panel tratteranno questioni come il remake cinematografico, la pirateria e i suoi effetti sul cinema indipendente, le tecniche di valorizzazione dei cataloghi di film classici, le donne di potere nell’industria dell’entertainment, lo storytelling nel gaming e nell’audiovisivo, l’animazione europea (tra i relatori Jacques Bled, l’uomo dietro ai film come Despicable Me, Minions, Pets e Sing), la realtà virtuale nei film e nella tv.L’industria internazionale potrà approfondire cosa cambia con l'introduzione del nuovo pacchetto di norme sull'audiovisivo nel panel Working with Italy, un appuntamento a cura del MIBACT dove verranno illustrati tutti i nuovi incentivi fiscali che il fondo unico per lo spettacolo mette a disposizione per le produzioni e coproduzioni internazionali.Tra le masterclass spicca l’appuntamento con tre degli showrunner più ambiti del momento: Frank Spotniz, già ideatore di X-Files, The man in the high castle e reduce dall’esperienza “italiana” di Medici, Chris Brancato, co-creatore di Narcos e noto per il suo lavoro in serie tv cult come X-Files e Hannibal e Evan Katz, executive producer di serie tv tra cui 24: Legacy, Body of proof e The event. Al MIA anche l'attore e produttore Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-O) per parlare della sua esperienza nel realizzare per il network ABC il remake di uno show sudcoreano di grande successo. Attesa anche la masterclass con il vincitore del Sundance Eugene Jarecki (The House I Live In‎, Why We Fight, The Trials of Henry Kissinger, Reagan, ‎Freakonomics, e Promised Land)‎, che parlerà di come i suoi documentari creativi e d’inchiesta abbiano contribuito a plasmare il dialogo politico negli Stati Uniti degli ultimi anni. Jarecki parlerà anche del suo impegno in The Eisenhower Project, che studia le forze che influenzano l’agenda della politica interna e estera statunitense.IL “DISTRETTO” BARBERINILa location è una delle grandi novità della terza edizione di MIA che vivrà le proprie attività nel “distretto” di piazza Barberini, un quartiere che unisce in maniera eccellente funzionalità e unicità. Immersi nel cuore del barocco italiano, i delegati del MIA si sposteranno tra Palazzo Barberini, che ospiterà in alcune sale il mercato di coproduzione, le attività di networking e la videolibrary, l’Hotel Bernini Bristol dove avrà luogo l’attività di networking e numerosi eventi del mercato, l’Auditorium NCTM e l’Auditorium EDISON dove prenderanno vita le sessioni di pitching, i panel e le masterclass. Presso le sale del Cinema Barberini e Quattro Fontane avranno luogo invece le proiezioni di mercato e gli eventi “What’s Next Italy” “A Suivre ...France” e “Italian Tv Upfront”.I PREMIII progetti “incubati” dentro il mercato di coproduzione di MIA 2017 concorrono all’assegnazione di premi per un valore totale di 55.000 euro.Riconoscendo a MIA un importante ruolo nel sostegno alle co-produzioni e alle relazioni di business intorno ai grandi progetti internazionali, il Fondo Eurimages del Consiglio D’Europa conferma l’Eurimages Co-Production Development Award:il premio al progetto più in linea con i principi di collaborazione e coproduzione che ispirano Eurimages, per un totale di 20.000 euro in denaro.L’Apulia Film Commission, fondazione nata con l’obiettivo di attrarre le produzioni audiovisive grazie alla competitività dei servizi, maestranze e location del territorio pugliese, assegnerà il MIA TV Best Drama Series Award con un contributo in denaro di 20.000 euro al miglior progetto presentato al mercato di coproduzione televisivo.EDI Effetti Digitali Italiani ha scelto MIA per inaugurare il MIA EDI Visionary Award, un premio dedicato a quei progetti di cinema, serie tv e documentario che si contraddistinguono per capacità innovativa nella narrazione attraverso un utilizzo eccellente degli effetti visivi. Il premio è costituito da facilities di visual effects per un valore di 15.000 euro.MIA 2017 inoltre è orgogliosa di ospitare due dei più prestigiosi premi italiani a supporto della scrittura cinematografica e televisiva: il Premio Bixio e Il Premio Solinas.