SICILIA QUEER 2024 - Retrospettiva dedicata a Matías Piñeiro

Due festival di ricerca come(Palermo, 25 - 31 maggio 2024) e(Revine Lago, 19 - 27 luglio 2024) si uniscono per presentare, in anteprima nazionale, una retrospettiva integrale dedicata al regista, uno dei grandi talenti del cinema argentino contemporaneo, cineasta libero e cantore dell’amore, amato dai cinefili di tutto il mondo e capace di creare un corpus di opere uniche nel loro genere.La retrospettiva – che nel corso di entrambi i festival sarà arricchita da talk, approfondimenti, masterclass e workshop – segna inoltre un ulteriore importante tassello nel rapporto tra Matías Piñeiro e l’Italia che, dopo aver esplorato i Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese nel suo ultimo film Tú me abrasas (Spagna, Argentina 2024), si appresta a lavorare sui De remediis utriusque fortunae (Rimedi all'una e all'altra fortuna) di Petrarca.Al contempo il Sicilia Queer filmfest rivela la giuria internazionale della sua quattordicesima edizione, a cui spetterà il compito di valutare il concorso rivolto ai lungometraggi delle Nuove Visioni e quello dei cortometraggi di Queer Short, e che sarà composta da: l’italiano Carlo Chatrian (ex direttore artistico dei festival di Locarno e di Berlino), la regista estone Anna Hints (vincitrice del premio della European Film Academy come miglior documentario 2023 con Smoke Sauna Sisterhood), la critica cinematografica spagnola Jara Yáñez (direttrice della rivista «Caimán. Cuadernos de cine»), la regista austriaca Marie Luise Lehner (autrice di cortometraggi come Mein Hosenschlitz ist offen. Wie mein Herz, musicista punk e presto autrice del suo primo lungometraggio) e l’attore francese Pascal Cervo (protagonista, tra gli altri, di film di Paul Vecchiali, Christophe Honoré, Laurent Achard).Nato a Buenos Aires, in Argentina, nel 1982, Matías Piñeiro vive a New York dal 2011. Le relazioni amorose, la giovinezza, i sentimenti e le fluttuazioni emotive sono al centro dei suoi film. Regista e sceneggiatore, i suoi cortometraggi e lungometraggi sono stati presentati in anteprima alla Berlinale, a Toronto, Locarno, Cannes e al New York Film Festival. Il suo lavoro si basa spesso su fonti letterarie come Shakespeare, Saffo e D. F. Sarmiento. È professore associato presso il Pratt Institute di New York e coordina il programma di regia dell'Elías Querejeta Zine Eskola di San Sebastián. Attualmente sta lavorando all'adattamento di The Lesson of the Master di Henry James e a un film saggio basato sul De remediis utriusque fortunae di Francesco Petrarca.