DOCUNDER30 XI - La deadline il 31 ottobre

"Vergot", film vincitore di Docunder30 nel 2016



18/10/2017, 17:29

Sono gli ultimi giorni per partecipare al concorso internazionale di Docunder30, primo e unico festival italiano dedicato agli "autori sotto i trent'anni" di cinema documentario, organizzato dall’Associazione D.E-R Documentaristi Emilia Romagna in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna.Sul sito www.dder.org sono reperibili la scheda di partecipazione e il regolamento del concorso. La deadline per l'iscrizione è fissata al 31 ottobre 2016. L’iscrizione è gratuita.Possono partecipare al concorso film documentari di qualunque tema e durata - film documentari, docu-fiction, documentari sperimentali - realizzati da giovani autori di massimo 30 anni, attivi in tutta Italia e all’estero. In caso di più autori è necessario che tutti siano under 30 (30 compresi). Come per le edizioni precedenti, il festival non richiede l’anteprima nazionale ma ammette anche opere già presentate al pubblico o in altri Festival.La selezione dei film avverrà a cura e giudizio del comitato di selezione, costituito da autori e produttori dell’Associazione D.E-R. I lavori selezionati saranno proiettati su grande schermo e davanti al pubblico che prenderà parte all’evento.