MIA - Terza edizione pr l'Italian Film Boutique

18/10/2017, 15:24

ITALIAN FILM BOUTIQUE - ROMA LAZIO CINEMA DAYS FOR INTERNATIONAL BUYERS, giunto alla sua terza edizione, è una iniziativa esclusiva che si terrà a Roma dal 19 ottobre al 23 ottobre 2017, in occasione del MIA, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. La manifestazione è realizzata da MOViE UP 2020 di Ass.For.SEO in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.ITALIAN FILM BOUTIQUE, nata nel 2014, si colloca nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, un intervento di più ampia portata, finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo (POR FSE 2014-2020), per sostenere e valorizzare l’internazionalizzazione degli operatori del settore audiovisivo del Lazio in tutti i diversi comparti. Esportare e sostenere nel mondo “the Italian touch”, questo il principale obiettivo di un’ampia iniziativa finalizzata ad accrescere le competenze degli operatori della filiera e che si realizza attraverso molteplici interventi: formazione, seminari, missioni outgoing, work experience all’estero, market screening di cinema italiano, iniziative di networking. Con l’intento di promuovere e sostenere l’esportazione del cinema italiano e delle competenze espresse dai suoi operatori, IFB 2017 torna con una vetrina, ampia e variegata, per genere e contenuto, della più recente produzione audiovisiva italiana (cinema, documentario, animazione) destinata all’export.IFB sostiene le screening di mercato 22 titoli della più recente produzione cinematografica di lungometraggi (cinema, documentario, animazione) prodotti, girati, venduti o realizzati da operatori della Regione Lazio. 22 storie italiane pronte a portare per il mondo creatività e professionalità del settore. Le proiezioni di mercato si svolgeranno presso la Multisala Barberini e il Cinema Quattro Fontane dove sarà presente anche un desk di informazione IFB. Nell’ambito della sua mission sull’internazionalizzazione degli operatori del settore, MOViE UP 2020 sostiene e cura, in cooperazione con il MIA, un seminario dal titolo: PAST-FORWARD: CLASSIC FILMS ON THE RISE che si terrà domenica 22 ottobre alle ore 10:30 presso la Sala Turchese – Hotel Bernini. Grazie allo sviluppo delle tecniche di restauro, alla nascita di festival specializzati, ai numerosi circuiti di diffusione, nati sulla spinta di una forte richiesta e di un successo sempre maggiore, i film classici sembrano ritrovare una nuova giovinezza. Nel panel proposto, importanti professionisti del settore esplorano gli aspetti commerciali e legali, le prospettive future di distribuzione nazionale e di internazionalizzazione del nostro patrimonio di cinema classico. Spazio al networking tra produttori, buyer, venditori e broadcaster, dal 19 al 23 ottobre, nella IFB LOUNGE, l’area riservata agli invitati di IFB e ai loro ospiti presso l’Hotel Sina Bernini Bristol (VI piano).