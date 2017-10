IL POSTINO - Edizione home video da CG Entertainment

17/10/2017, 08:27

Carlo Griseri



Nuova scintillante in home video de "", testamento cinematografico di, diretto nel 1994 da Michael Radford, vincitore di un(e nominato come film, regia, sceneggiatura e attore).: Mario Ruoppolo, di professione postino. Pablo Neruda, poeta cileno al confino in una piccola isola del Mediterraneo. La storia di un'amicizia tra due individui diversi e apparentemente lontanissimi, fondata sulla simpatia umana e l'amore per la poesia.Il consiglio č di acquistare l'edizione in bluray, dotata di un video in HD 1080 24p (formato 1.66:1) e di un audio in doppia versione, Dolby Digital 2.0 e DTS-HD. Ottimi i contenuti extra: un beldi Stefano Veneruso, sequenze alternative e due interviste a Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi, scenografo e costumista del film.Bellissimo il booklet con i bozzetti, splendida la cover.VIDEO HD 1080 24p 16/9 1.66:1AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoDTS-HD Master Audio 2.0 | ItalianoN. DISCHI1SOTTOTITOLI Italiano per non udentiEXTRA Making of di Stefano Veneruso - Scene alternative - Intervista a Gianna Gissi - Intervista a Lorenzo Baraldi - Trailer - Booklet inedito di 20 pp con i bozzetti delle scenografie e i character design di Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi