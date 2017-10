INFLUX - Il 17 ottobre al Parlamento Europeo

Il regista Luca Vullo



16/10/2017, 15:34

Domani martedì 17 ottobre 2017 dalle 10:00 alle 12:30, si terrà al Parlamento Europeo la proiezione in prima visione per il Belgio del docu-film “” di Luca Vullo organizzato dall’eurodeputata Laura Agea del M5S-gruppo EFDD insieme ai colleghi parlamentari dello stesso gruppo politico David Borrelli, Marco Valli e Isabella Adinolfi.Londra non ha mai attirato tanti italiani come negli ultimi anni. In un periodo in cui la migrazione all’interno dell’Europa è una priorità dell’agenda politica, anche alla luce del risultato del referendum sulla Brexit, "", attraverso la prospettiva dei nuovi e vecchi migranti, offre un’autoanalisi emotiva che rivela le forze e le debolezze degli italiani, l’unicità della loro mentalità e le mille contraddizioni che li caratterizzano.In questa occasione, un gruppo di studenti italiani sarà presente a Bruxelles per il dibattito previsto dopo la proiezione su temi legati alle politiche occupazionali, all’imprenditoria, alla situazione pensionistica in Europa e alla cultura italiana all’estero con i Parlamentari, con il regista del film e con il Direttore dell’Istituto italiano di cultura a Bruxelles, Paolo Luigi Grossi.Lo stesso evento, che comprende la proiezione della versione integrale del film, sarà riproposto in serata dalle 21:00, presso il cinema Vendôme di Bruxelles insieme a rappresentanti della società civile belga di origine italiana e studenti delle università della capitale belga.