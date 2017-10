ALICE NELLA CITTA' XV - Fuori concorso l'animazione di Enzo D’Alò

"Enzino" D'Alò



La grande animazione è di casa ad, la sezione indipendente della festa di Roma dedicata ai più piccini.Vanno ad arricchire il programma di, Fuori Concorso, "", ultimo film dicon le voci di Giancarlo Giannini e Francesco Pannofino, che uscirà nelle sale italiane il 16 novembre 2017 distribuito da Bolero Film.Dopo la fortunata serie TV dedicata ai più piccoli, trasmessa con successo su Rai tre e Rai Yo Yo, "", i tre divertenti e scanzonati protagonisti amati dai più piccoli, debuttano al cinema con una nuova e misteriosa avventura. I tre amici hanno il delicato compito di scoprire il colpevole del furto delle note musicali della partitura per il Grande Concerto di Ferragosto.Sempre, tornano sul grande schermo, distribuiti da Notorious Pictures a partire dal 23 novembre, i protagonisti di "" con una nuova ed esilarante avventura. Questa volta a far ballare Spocchia e i suoi amici saranno le note di ‘Andiamo a comandare’ la canzone che ha lanciato Fabio Rovazzi, diventata un tormentone anche tra i più piccoli.", la nuovissima e divertente serie TV animata Disney, reboot della sua omonima premiata con l’Emmy Award e che conquistò generazioni di spettatori negli anni ottanta, sarà invece tra glidiLe rocambolesche avventure attorno al globo di Paperon de’ Paperoni, dei suoi curiosi e scatenati nipotini Qui, Quo e Qua e dell’ottimista ma lunatico Paperino, torneranno in TV insieme ad alcuni personaggi amatissimi come il maggiordomo Archie, Archimede Pitagorico, Jet McQuack, Cuordipietra Famedoro, Amelia la fattucchiera e Gennarino, Mamma Bass e la Banda Bassotti, “Tata” Beakley e Gaia Vanderquack. "" andrà in onda su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su SKY) il prossimo 26 novembre.