CINEMAGIA - A Locarno dal 15 al 26 ottobre

Loving Vincent



15/10/2017, 08:53

Augusto Orsi



A Locarno, Città del Cinema, da oggi 15 al 26 ottobre si tiene la 32.edizione di. In cartellone 15 lungometraggi e 8 cortometraggi per un totale di 21 proiezioni rivolte ai bambini/e, ragazze/i, giovani e adulti.I film vengono proposti in versione italiana, affinché tutti gli spettatori, ed in particolar modo i bambini, possano averne una comprensione immediata e totale, fanno eccezione due film serali, il brillante lungometraggio d’animazione britannico-polacco “” diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman del 2017 in uscita anche nelle sale italiane e “Intrigo internazionale”, uno dei capolavori di Alfred Hitchcock in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.“Loving Vincent è il primo film interamente dipinto su tela, rielaborando oltre mille dipinti per un totale di più di 65 000 fotogrammi realizzati da 125 artisti provenienti da varie parti del mondo. Alcuni quadri sono stati riadattati modificandone il rapporto, aggiungendo parti, scambiando il giorno con la notte, il tempo meteorologico e le stagioni. La tecnica rotoscope è stata utilizzata per la maggior parte del film, girando 6 minuti di materiale di riferimento in 12 giorni. Il budget del film è stato di $ 5,5 .Sul sito www.cinemagia.ch sono pubblicate, oltre le informazioni relative al programma, le schede dettagliate (sinossi, approfondimento e spunti didattici) di ogni film, ciò permette una migliore e più approfondita preparazione alla loro visione.A disposizione degli spettatori vi è inoltre un librettino contenente il programma, un breve riassunto di ogni film e tutte le informazioni pratiche concernenti la Rassegna organizzata dal Gruppo Genitori Locarnese. I bambini devono essere accompagnati dai loro adulti di riferimento, affinché l’esperienza vissuta al cinema possa essere sviluppata e condivisa anche a casa o in classe. Il mattino durante la settimana le proiezioni sono destinate alle scolaresche, mentre la sera e il fine settimana sono aperte al pubblico.Tra i 15 lungometraggi del valido programma, diversi sono conosciuti, apprezzati e sono stati premiati in contesti internazionali. Questi, ma anche gli altri, contribuiranno non solo all’educazione al cinema ma anche alla gioia degli spettatori in erba e dei giovani cinefili: