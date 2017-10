GALÀ DELLA FICTION CAMPANIA IX - I vincitori

Christiane Filangeri



14/10/2017, 17:12

Conclusa con grandissimo successo, ieri, la IX edizione del, ideato da Valeria Della Rocca, diretto da Marco Spagnoli in collaborazione con Film Commission Regione Campania.Il Galà è diventato, anno dopo anno, un appuntamento ormai immancabile che celebra e premia non solo le produzioni televisive e cinematografiche che raccontano Napoli e la Campania – sempre più alla ribalta nel panorama dell’audiovisivo internazionale – ma anche molte eccellenze dello spettacolo italiano.A fare gli onori di casa, nella splendida cornice del Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, Maurizio Casagrande affiancato dalla madrina dell’evento Sarah Felberbaum premiata anche con Il Premio Speciale Cinema e Moda da Eles Couture ed un gioiello disegnato ad hoc da Eres Design. Molte le star del cinema made in Italy che si sono avvicendate sul palco per ritirare i numerosi premi. Prima fra tutte la grande Claudia Cardinale (Premio Speciale alla Carriera) e ancora Pif, (Premio Speciale Impegno Civile), Donatella Finocchiaro (Donne per l’Audiovisivo), Edoardo Leo (Attore dell’Anno), Vincenzo Marra (Premio Speciale alla Regia), Paola Saluzzi (Giornalista dell’anno), Stella Egitto (Rising Star), Christiane Filangeri (Premio Banca Stabiese Eccellenza Artistica), Francesco Frigeri (Premio Speciale Pecorella Marmi -Scenografia ), Alessandro D’Alatri (Premio Speciale della Giuria Regista Impegno in Campania), Pina Turco (Premio Speciale della Giuria Attrice Rivelazione), “Gatta Cenerentola “ di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone (Premio Speciale della Giuria) Dolce &Gabbana (Premio Speciale Cineturismo).Nel corso del Gala sono stati assegnati anche i riconoscimenti per le opere in concorso. A giudicarli, un’autorevole giuria composta da i giornalisti Valerio Caprara, Enrico Magrelli, Tonino Pinto, Alessandro Barbano, gli attori Fioretta Mari, Caterina Murino, Marco Bonini, i registi Cinzia TH Torrini e Riccardo Grandi, il produttore Enzo Sisti e Corrado Matera, Assessore al Turismo Regione Campania.Ecco tutti i vincitori del Concorso:1. Miglior Film Drammatico: L’INTRUSA di Leonardo Di Costanzo2. Migliore Attore di Film Drammatico: MICHELE RIONDINO (Falchi di Toni D’Angelo)3. Migliore Attrice di Film Drammatico: LUISA RANIERI (Veleno di Diego Olivares)4. Miglior Film Commedia: AMMORE E MALAVITA dei Fratelli Manetti5. Migliore Attore di Film Commedia: CARLO BUCCIROSSO per Ammore e Malavita6. Migliore Attrice di Film Commedia: MIRIAM CANDURRO per Vieni a Vivere a Napoli7. Miglior Fiction: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE di Carlo Carlei8. Migliore Attore di Fiction – ALESSANDRO GASSMAN (I Bastardi di Pizzofalcone)9. Migliore Attrice di Fiction – CAROLINA CRESCENTINI(I Bastardi di Pizzofalcone)10. Miglior Spot: THE ONE - DOLCE E GABBANA regia di Matteo Garrone