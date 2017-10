NOVARA CINE FESTIVAL XI - I vincitori

Al Giorno d’Oggi il Lavoro te lo devi Inventare



14/10/2017, 12:33

Simone Pinchiorri



BUS STORY di Jorge Yudice, Barcellona - Spagna.Una storia semplice in cui il paesaggio ben si accorda col carattere dei protagonisti e della vicenda narrata. Le tinte pastello della fotografia conferiscono la giusta tonalità al film.LA PARTITA di Frank Jerky, Roma – Italia.Due 'riti' analizzati in maniera spietata. I caratteri della commedia italiana risultano molto ben cesellati ed incastonati in un ritmo trascinante.CORP. di Pablo Polledri – Buenos Aires – Argentina.L'economia di mezzi esalta ancor più l'efficacia di questa analisi impietosa del lavoro contemporaneo.Roman Trouillet per CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ di Mercedes Marro Colombia/SpagnaColonna sonora musicale in perfetta simbiosi con le immagini e la narrazione. Atmosfera vivace e saltellante.AL GIORNO D'OGGI IL LAVORO TE LO DEVI INVENTARE di Mario Vitale – Lamezia terme Italia.Due storie scorrono parallele. Ben evidenziata la scelta di chi prosegue l'attività famigliare, sacrificando altre ambizioni. Emerge il tema delicato del passaggio generazionale.Philippe Brelot per LE MONDE DU PETIT MONDE di Fabrice Bracq – Parigi- FranciaLa luce è al servizo della storia, con passione, precisione e senza inutile compiacimento.Martin Dubreuil protagonista del film LOST FACE di Sean Meehan – Canada /Australia.Un efficafe uderstate acting scava nella psicologia del personaggio. Pochi ed eclatanti lampi di follia contrastano con una recitazione per il resto misuratissima, fatta soprattutto di sguardi, perfetta per costruire la suspence.Rosario Pardo, protagonagonista del film TRE GRAMOS DE FE di José Campos – Cordoba - Spagna.Con pochi tocchi ed una fortissima presenza scenica riesce a trasmettere tutto il dramma della vicenda. Un suo primissimo piano chiude magistralmente il film.