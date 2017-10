CREUZA DE MA' XI - Musica e cinema si incontrano a Carloforte e Cagliari

Gianfranco Cabiddu direttore artistico di Creuza de Mà



13/10/2017, 16:29

Film e documentari, concerti, incontri e masterclass per indagare e ragionare sulla musica applicata al cinema, tema caratterizzante di, il festival ideato e diretto dal registae organizzato dall'associazione culturale Backstage: una manifestazione unica nel suo genere in Sardegna, e tra le pochissime nel panorama dei festival cinematografici nazionali e internazionali, che giunge alla sua undicesima edizione.L'appuntamento si rinnova secondo la formula collaudata un anno fa: una prima parte è in calendario da venerd́ 27 a domenica 29 ottobre a Carloforte, il paese sull'isola di San Pietro, di fronte alla costa sud occidentale della Sardegna, dove il festival è nato nell'estate del 2007 e in cui affonda le sue radici; la seconda è invece da gioved́ 2 a domenica 5 novembre a Cagliari, dove Creuza de Mà trova ancora casa al Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina".Tra i piatti forti del cartellone, unnel centenario della nascita con la prima di un documentario di Mario Canale e Annarosa Morri che ripercorre i momenti salienti della lunga carriera del musicista e compositore romano e con un concerto con la direzione musicale della pianista Rita Marcotulli; e poi un focus sul cinema e la musica di Napoli conin concerto e nel documentario di Jonathan Demme "Music Life", i film "", "", "", "" e un documentario di Giorgio Verdelli su Pino Daniele.Proiezioni e concerti verranno come sempre introdotti o approfonditi negli incontri condotti dal musicologo e compositorecon gli ospiti del festival che racconteranno dai rispettivi punti di osservazione o di azione il loro rapporto con la musica applicata al cinema.Accanto al suo versante più spettacolare, il festival propone anche quest'anno tre masterclass sul suono nel cinema con Filippo Porcari, tecnico del suono applicato al cinema, Gaetano Musso, fonico di missaggio, e Alessio Doglione, montatore per il cinema e la televisione. Dopo la riuscita esperienza dell'anno scorso, dal 4 al 9 dicembre ritorna poi il corso di tecnica di composizione musicale per il cinema condotto da uno dei più rappresentativi autori del settore: Franco Piersanti.Un programma ricco di proposte e variegato caratterizza dunque questa undicesima edizione del festival Creuza de Mà, organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura e Spettacolo), del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Fondazione Sardegna Film Commission, della Fondazione di Sardegna, della SIAE e del Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari.