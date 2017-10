INTERNATIONAL TOUR FILM FESTIVAL VI - I vincitori

Manuel Rees riceve il premio della critica da Romano Milani



13/10/2017, 16:10

Si è conclusa domenica la sesta edizione dell’, che ha registrato grande partecipazione di pubblico e record di opere presentate, con ben 1760 film arrivati da 98 paesi di tutto il mondo.La manifestazione, patrocinata da Mibact, Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero degli Esteri, Regione Lazio, Porti di Roma e del Lazio, Confcommercio, Ambasciata di Svezia, Comuni di Civitavecchiae Santa Marinella, Fondazione Ca.Ri.Civ. ed Enel, ha visto la presenza di tanti ospiti in sala fra cui segnaliamo:Federico Zampaglione (compositore), Dario Albertini (regista), Daniele Falleri (regista), Romano Milani (SNGCI), Paolo Masini (Mibact), Dundar Kesapli (per la stampa estera), Andrea De Rosa (attore), Pietro Delle Piane (attore), Rossella Diaco (giornalista Rai), Ele Raimondo (regista), Donatella Baglivo (regista), Roberto Bacheca (Sindaco di S.Marinella), Enrico Luciani (Presid. Comp. Portuale di Civitavecchia.Numerose presenze anche dall'estero: dal Belgio, Anja Strelec (documentarista), dall' Olanda, Marnix Ruben (regista), Diederik De Koeijer (regista), Sauro Locchi (produttore musicale); dalla Germania, Manuel Rees (regista); dalla Croazia, Sanjin Badurina (regista), Ivana Matusan (Direttore Ente Turistico città di Rab); dalla Spagna Alexandra Del Bene ( Itinera Productions).Da ricordare le importanti collaborazioni internazionali con: Escola Superior Artistica do Porto (Portogallo); Lodz Film School (Polonia) e Visegrad Animation Forum (Rep. Ceca) e le collaborazioni nazionali con: Ass. Santa Marinella Viva Onlus, Aster Academy International, il Movimento per la vita di Civitavecchia, Ass. Vespa Club Civitavecchia, Circuito Storico S.Marinella, Istituto Stendhal, Liceo Scientifico G. Galilei, Liceo Artistico Guglielmotti.La serata è stata presentata da Ombretta Del Monte. Di rilievo internazionale assoluto la mostra di abiti e foto dedicata ad Ingrid Bergman ed il concerto di musiche di film da lei interpretati curato da Rosario Tronnolone e che ha visto sul palco anche il soprano svedese Katrina Agorelius e la pianista Lucia Belardelli. Durante l'intera manifestazione si sono alternati sul palcoscenico numerosi personaggi tra cui ricordiamo: Francesca Rettondini, Matteo Branciamore, Elisabetta Villaggio, Antonio Pisu, Nini Salerno, Francesca Antonelli, Andrea Lattanzi, Tiziana Foschi, Maria Elena Curzio ed il cantante Argentino Ale Ortega." - commenta, il patron dell’evento - "".Di seguito l’elenco dei vincitori:MIGLIOR ANIMAZIONE: “Dream” di Zombie Studio (Brasile)MIGLIOR FICTION : “Die besonderen Fähigkeiten des Herrn Mahler” di Paul Phillip (Germania)MIGLIOR DOCUMENTARIO: “Mwavita – Born at time of war” di Marco Gualazzini (Italia)MIGLIOR TOURISM PROMOTIONAL MOVIE: “Joy of Rab” di Sanjin Badurina (Croazia)PREMIO CRITICA: “Sabine Nursery” di Manuel Rees (Germania)PREMIO TRAJANO 1900 AWARD: “Cisco de Picón la última carbonería” di Paco Aragon e David Carmona (Spagna)PREMIO FESTIVAL DEL MARE: “Maladie” di Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi (Italia)PREMIO CONCORSO NAZIONALE L'IMPORTANZA DEL VOLERSI BENE: “Erasmus 2017” di Marco De Santis - IIS Calamatta di CivitavecchiaPREMIO PROGETTO CIAK SCUOLA:realizzato dal liceo scientifico G.Galilei di Civitavecchia sezione di Santa Marinella in collaborazione con l’associazione “Santa Marinella Viva Onlus”).-“Breakers” di Alessia Sorbelli-“Cut Edge” di Romana De Giovanni e Sara Presutti-“Helden - Il Canto di Morfeo” di Zeffiro Trionfo