FESTIVAL DEI POPOLI 58 - Presentato il documentario "Le Allettanti Promesse"

Una scena del film "Le Allettanti Promesse"



13/10/2017, 14:46

È stato presentato in anteprima mondiale aldi Firenze "", film di Chiara Campara e Lorenzo Faggi che racconta il raduno mondiale di Wikimania 2016 nel piccolo paese montano di Esino Lario.Dopo Francoforte, Buenos Aires, Hong Kong e altre importanti città di tutto il mondo, Wikimania nel giugno scorso è sbarcata nel paesino lombardo, 750 abitanti a quasi mille metri di altitudine, in Lombardia, sopra il lago di Como. Oltre mille partecipanti si sono riversati su Esino Lario, che nei due anni precedenti all'evento ha avviato un progetto di rinnovamento culturale profondo per i suoi abitanti. Obiettivo: favorire l'utilizzo di Internet e dare un forte impulso ai servizi della zona.Anziane signore si sono messe a studiare l'inglese, famiglie hanno ristrutturato la propria casa, antenne per la connessione sono sorte in diversi punti del paese. Mentre la quotidianità e le tipiche attività rurali proseguivano nella loro esistenza, ha preso il via un cambiamento che ha continuato ad accompagnare il paese ben oltre i giorni dello svolgimento di Wikimania.Spiegano i registi: «L’evento di Wikimania è un pretesto per raccontare un mondo, quello marginale e isolato di un paese di montagna, e il senso del suo stare nel tempo presente. Wikimania arriva e passa, come passa ogni estate. Ma l'impresa realizzata è testimone di desideri profondi: le "allettanti promesse" a cui fa riferimento il titolo sono la spinta per un movimento lento, che di certo non finisce qui».Con "" Chiara Campara e Lorenzo Faggi si sono inoltrati nella realtà del piccolo paese montano, un contesto che comunemente capita di pensare "fuori dal mondo", per scoprire che una piccola realtà rurale e isolata può raccontarci molto del mondo in cui viviamo oggi." è prodotto e distribuito da Lab 80 film, uscirà nelle sale italiane nella primavera 2018.