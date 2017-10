RICCARDO VA ALL'INFERNO - Dal 30 novembre al cinema

13/10/2017, 08:49

", il musical dark e psichedelico della regista Roberta Torre, rivisitazione pop del “Riccardo III” di Shakespeare, sarà in sala con Medusa Film dal 30 novembre.In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente Castello la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Qui, Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) è da sempre in lotta con i fratelli per la supremazia e il comando della famiglia, dominata dagli uomini ma retta nell’ombra dalla potente Regina Madre (Sonia Bergamasco), grande tessitrice di equilibri perversi: un tragico e oscuro incidente l’ha reso zoppo e storpio fin dalla tenera età, minando fortemente la sua salute mentale e obbligandolo a trascorrere anni in un ospedale psichiatrico. Tornato a casa, apparentemente guarito, Riccardo inizia a tramare nell'ombra per assicurarsi attivamente il possesso della corona, assassinando chiunque ostacoli la sua scalata al potere... Ma quando diventa Re, perde tutto... Riccardo va all’inferno e lo fa sorridendo.Il film è interpretato da. È scritto da Roberta Torre e Valerio Bariletti, ha la fotografia di Matteo Cocco, il montaggio di Giogiò Franchini, le scene di Luca Servino, i costumi di Massimo Cantini Parrini, le coreografie di Francesca Romana Di Maio.Le musiche e le canzoni originali sono di Mauro Pagani.Il film è prodotto da Paolo Guerra per Agidi srl e Rosebud Entertainment Pictures.