VIEW CONFERENCE - Dal 20 al 27 Ottobre a Torino

Il trailer di View 2017



12/10/2017, 17:06

Torino si prepara ad ospitare, dal 20 al 27 Ottobre, il più importante appuntamento italiano sul digitale, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione. Un evento unico nel suo genere dove i protagonisti sono i più grandi nomi del mondo dell’animazione, effetti speciali, realtà virtuale, digital design e videogiochi. L’appuntamento più atteso per capire quali sono le novità nel mondo dell’entertainment e quale futuro ci aspetta.Dal 20 al 22 ottobre il Cinema Massimo di Torino (Via Verdi 18) ospita, il Festival Internazionale di cinema digitale organizzato dae dedicato in particolare all’animazione in 2D/3D. Tre giorni di proiezioni, non solo blockbuster ma anche corti e produzioni indipendenti, introdotti e raccontati direttamente dai loro creatori.Vera e propria anticipazione di contenuti della VIEW Conference, VIEW Fest è un appuntamento dedicato alle scuole, alle famiglie, agli appassionati e ai cinefili, un’occasione unica per divertirsi e per intercettare le tendenze e le innovazioni del settore.Dal 23 al 27 Ottobre, Torino Incontra (Via Nino Costa 8) ospita VIEW Conference.Il gruppo dei relatori è spettacolare.Sarà una galleria di film, registi, direttori dell’animazione, supervisori degli effetti speciali,e tanti Grammy Awards.Tra i temi più interessanti affrontati in questa edizione 2017 c’è sicuramente quello dello Storytelling. Dae Mark Osborne saranno tanti gli ospiti che discuteranno della capacità di raccontare storie e del futuro dello Storytelling. Incredibile l’incontro dedicato all’argomento in programma il 24 Ottobre alle ore 18. Saliranno sul palco 5 maestri - John Nelson, Eric Darnell, Viki Beck, Mark Osborne e Kris Pearn – moderati da Steve Beck.A View Conference si parlerà anche di intelligenza artificiale, animazione, realtà aumentata e realtà virtuale durante cinque giorni di incontri, workshop, masterclass, proiezioni, conferenze, anteprime.Le più grandi case di produzione,(che proprio a VIEW Conference festeggerà i suoi 25 anni di storia) e tutto il gotha del cinema internazionale riunito a Torino per un appuntamento che, come già nelle passate edizioni, si preannuncia pieno di sorprese.VIEW Conference è l’occasione per mettere a confronto le tecnologie più avanzate e per scoprire tecniche e trucchi direttamente dai grandi maestri del mondo interattivo digitale e porterà a Torino tanti appassionati in arrivo da tutto il mondo: Germania, Spagna, UK, ma anche Brasile, Australia, Russia, Svezia, Svizzera, Polonia. L’appuntamento è di quelli da non perdere e sarà presente anche un gruppo di studenti e docenti di Stanford da San Francisco.Tra gli eventi in programma da segnalare la seconda edizione del Bootcamp Videogiochi che offrirà la grande opportunità ai talenti e start up italiane di mostrare i propri lavori ad esperti internazionali e investiori del settore. Un innovativo Acceleration Program e Investment Pitch per I videogiochi.