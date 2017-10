TRANSIZIONI - Una rassegna tra Sassari e Cagliari

12/10/2017, 08:24

è la prima edizione di una rassegna cinematografica che si terràe, ideata e organizzata da 4CaniperStrada e L’Ambulante con la direzione artistica di Gaetano Crivaro, con la Partnership della Società Umanitaria - Cineteca Sarda, dell’Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Politiche, il patrocinio del Comune di Sassari.Un percorso di incontri e proiezioni che segue il filo rosso della transizione, intesa come passaggio di stato, cambiamento che coinvolge tanto i protagonisti dei racconti quanto i luoghi, gli sguardi e la posizione degli autori nei film. Visioni che, in questa prima edizione, raccontano da molteplici punti di vista le migrazioni internazionali, le frontiere europee, la ricerca della libertà, i territori di accoglienza e le società multiculturali.Sei film e sei incontri con autori, registi, associazioni, esperti e produttori con l’intento di dialogare intorno a temi di attualità e linguaggi del cinema in un percorso di confronto e scambio che intende coinvolgere un ampio pubblico. La rassegna si apre il 18 e 19 ottobre con la presentazione da parte degli organizzatori, del ciclo di incontri, della loro visione e dell'approccio al Cinema in rapporto ai territori. Il primo incontro si apre con il progetto Video Partecipativo Sardegna, un’esperienza di cinema di partecipazione che anticipa il documentario “”, girato nelle montagne di Gurugu alla frontiera tra Spagna e Marocco, da uno dei migranti che vive ai piedi del monte.Tra gli ospiti che interverranno nella rassegna: Serena Gramizzi di BO Film, una casa di produzione indipendente che introdurrà il film “” sull’esperienza di accoglienza a Riace; il regista Antonio Martino, con il film “”, girato in zone di conflitto come la Libia; Antonello Zanda, direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari; Alessandro Penta, giovane regista che presenta a Cagliari il progetto “”, nato da un laboratorio teatrale in Basilicata in una comunità per minori, l’associazione (S)cambiare con il progetto IncontrARTI, Alessandra Marchi e Patrizia Manduchi del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari e infine Monica Macchi di FormaCinema che interverrà a Sassari alla proiezione del film “” il 24 ottobre, con un incontro dal titolo “Il superamento della frontiera nell’immaginario filmico mediorientale”. La rassegna chiuderà a Sassari il 21 novembre alle 20 con un cineapertitivo presso l’Ultimo Spettacolo, con la proiezione del film, di Gaetano Crivaro e Emanuele Milasi, prodotto da Ram Film, un viaggio in musica per le strade di una città del Sud Italia.Le proiezioni si terranno a Cagliari presso la Cineteca Sarda, in viale Trieste 126 alle ore 20 e a Sassari presso l’Aula Rossa del Dipartimento di Scienze Politiche in viale Mancini 5 alle ore 18.