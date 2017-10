CINEMA ITALIANO IN SVIZZERA 2017 - 5 film in 14 città

14/10/2017, 09:05

Simone Pinchiorri



Cinque film italiani contemporenei, in prima visione per la Svizzera, animeranno le sale cinematografiche d'oltralpe da ottobre a dicembre, nell'annuale rassegna organizzata da CinemaLibre di Berna e dall'Associazione "Made in Italy" di Roma.I film in programma sono:- FIORE di Claudio Giovannesi- INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis- LASCIATI ANDARE di Francesco Amato- L'ORA LEGALE di Ficarra e Picone- LA TENEREZZA di Gianni AmelioQueste le città e i cinema che ospiteranno le proiezioni:- AARAU: Kino Freier Film- BASILEA: Neues Kino- BERNA: Cinématte- BIEL: Filmpodium Biel/Bienne- CHUR: Kino Center- FRAUENFELD: Cinema Luna- HEIDEN: Kino Rosental- ILANZ: Cinema Sil Plaz- LANGENTHAL: Chrämerhuus Filmnächte in der Färbi- LUCERNA: Stattkino- MEIRINGEN: Cinema Meiringen- ST. GALLEN: Kinok- WINTERTHUR: Kino Cameo- ZURIGO: Kino Xenix