VISIONI FUORI RACCORDO X - Annunciata la giuria

14/10/2017, 15:21

Sarannoi tre giurati della X edizione di, in programma dal 15 al 19 novembre 2017 a Roma, presso l’Apollo 11 e il Teatro Palladium.è attrice e regista, ha debuttato in teatro da giovanissima diventando negli ultimi anni anche autrice. Nel 2014 ha diretto il suo primo cortometraggio reCuiem (Nastro d’Argento e Miglior Film al Torino Film Festival)., giornalista e critico cinematografico, cura la rivista online Il CiottaSilvestri e da oltre dieci anni è uno dei conduttori di Hollywood Party, il programma cult sul cinema di Rai Radio3., regista e docente di regia, vincitore di due David di Donatello con Velocità Massima e con il documentario Il Mio Paese. Nel 2012, con il film Diaz – Don’t Clean Up This Blood vince ex aequo il Premio del pubblico al Festival di Berlino.